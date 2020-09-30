https://ria.ru/20200930/azerbaydzhan-1578004473.html
Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, заявил Алиев
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что бои в Карабахе прекратятся при выполнении Ереваном условия о выводе войск, и когда Азербайджан восстановит... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T15:11
2020-09-30T15:11
2020-09-30T15:56
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ильхам алиев
азербайджан
в мире
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<strong>БАКУ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Азербайджанский президент <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что бои в Карабахе прекратятся при выполнении <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереваном</a> условия о выводе войск, и когда <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> восстановит свою территориальную целостность. "Мы восстанавливаем историческую справедливость. Карабах является исконной территорией Азербайджана. Достаточно посмотреть историю... Мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, делаем и сделаем это", - отметил президент.
https://ria.ru/20200930/sammit-1577978201.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ильхам алиев, азербайджан, в мире