https://ria.ru/20200930/azerbaydzhan-1578004473.html

Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, заявил Алиев

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что бои в Карабахе прекратятся при выполнении Ереваном условия о выводе войск, и когда Азербайджан восстановит... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:11

2020-09-30T15:11

2020-09-30T15:56

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ильхам алиев

азербайджан

в мире

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<strong>БАКУ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Азербайджанский президент <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что бои в Карабахе прекратятся при выполнении <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереваном</a> условия о выводе войск, и когда <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> восстановит свою территориальную целостность. "Мы восстанавливаем историческую справедливость. Карабах является исконной территорией Азербайджана. Достаточно посмотреть историю... Мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, делаем и сделаем это", - отметил президент.

https://ria.ru/20200930/sammit-1577978201.html

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, азербайджан, в мире