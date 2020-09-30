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"Яндекс" сравнил расходы на каршеринг, такси и личный автомобиль
В Москве владеть автомобилем стоимостью до миллиона рублей выгоднее, чем ездить на такси или каршеринге, говорится в исследовании, проведенном компанией... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T20:45
2020-09-30T22:48
яндекс
авто
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> владеть автомобилем стоимостью до миллиона рублей выгоднее, чем ездить на такси или каршеринге, говорится в исследовании, проведенном компанией "Яндекс".Аналитики сравнили расходы на новый автомобиль за первые три года владения и выяснили, что своя машина стоимостью до трех миллионов рублей обходится москвичам дороже, чем использование каршеринга, но дешевле поездок на такси. Личный транспорт до миллиона рублей оказался самым выгодным вариантом.При расчетах использовались данные о среднем для России годовом пробеге. Чем выше пробег, тем выгоднее иметь свой автомобиль, показало исследование.При расчете трат на машину эксперты учитывали несколько параметров. Основным источником расходов стала амортизация — снижение стоимости автомобиля, на долю которой пришлось 53% потерь. Второе место заняла страховка — 22%, на третьем оказалось топливо — 13%. Кроме того, аналитики учитывали траты на техобслуживание, мойку, смену шин и транспортный налог. Самым дорогим в содержании оказался Mercedes-Benz G-класса AMG. Он обойдется автовладельцу в 357 тысяч рублей в месяц. Наименьшие расходы за тот же период у хозяев LADA Granta — 13 тысяч рублей.Авторы исследования также отметили, что бюджетные автомобили требуют больших расходов на бензин и техобслуживание.
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яндекс, авто, москва, экономика

"Яндекс" сравнил расходы на каршеринг, такси и личный автомобиль

20:45 30.09.2020 (обновлено: 22:48 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобили службы "Яндекс Такси"
Автомобили службы Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Москве владеть автомобилем стоимостью до миллиона рублей выгоднее, чем ездить на такси или каршеринге, говорится в исследовании, проведенном компанией "Яндекс".
Аналитики сравнили расходы на новый автомобиль за первые три года владения и выяснили, что своя машина стоимостью до трех миллионов рублей обходится москвичам дороже, чем использование каршеринга, но дешевле поездок на такси. Личный транспорт до миллиона рублей оказался самым выгодным вариантом.
При расчетах использовались данные о среднем для России годовом пробеге. Чем выше пробег, тем выгоднее иметь свой автомобиль, показало исследование.
При расчете трат на машину эксперты учитывали несколько параметров. Основным источником расходов стала амортизация — снижение стоимости автомобиля, на долю которой пришлось 53% потерь. Второе место заняла страховка — 22%, на третьем оказалось топливо — 13%. Кроме того, аналитики учитывали траты на техобслуживание, мойку, смену шин и транспортный налог. Самым дорогим в содержании оказался Mercedes-Benz G-класса AMG. Он обойдется автовладельцу в 357 тысяч рублей в месяц. Наименьшие расходы за тот же период у хозяев LADA Granta — 13 тысяч рублей.
Авторы исследования также отметили, что бюджетные автомобили требуют больших расходов на бензин и техобслуживание.
Автомобили на стоянке службы Яндекс.Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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