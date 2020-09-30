Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200930/aktsiya-1578022867.html
В Подмосковье завершилась экологическая акция "Наш лес"
В Подмосковье завершилась экологическая акция "Наш лес. Посади свое дерево", которая ежегодно проводится по поручению губернатора Андрея Воробьева, сообщает... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T20:16
2020-09-30T20:16
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578022600_0:0:1013:570_1400x0_80_0_0_3ef0894505072d44671a650770ab0f50.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> завершилась экологическая акция "Наш лес. Посади свое дерево", которая ежегодно проводится по поручению губернатора <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a>, сообщает пресс-служба облправительства. В этот раз акция состоялось в рамках Всероссийской кампании "Сохраним лес" и впервые длилась три недели – с 7 по 30 сентября. "Наша традиционная акция в этот раз прошла в новом формате. Мы по понятным причинам не организовывали массовые мероприятия. Но все, кто хотели поучаствовать, могли это сделать вместе со своими детьми, семьями, с соблюдением необходимых мер предосторожности. Хочу поблагодарить каждого, кто внес вклад в это доброе дело. Всего вместе с нашими жителями мы высадили более 335 тысяч деревьев", — сказал Воробьев.Мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях региона и на территории 19 лесничеств. Общая площадь озеленения составила 150,7 гектара в том числе 88,5 гектаров на землях лесного фонда. В лесах традиционно сажали сосну и ель, в муниципалитетах — клен красный, каштан, липу, иву, яблоню, калину, рябину, сирень и кустарники. Всего в экоакции приняли участие более 13 тысяч человек. Свыше 600 деревьев и кустарников появилось вдоль восьми вылетных магистралей Московской области в границах 12 городских округов. Сосны, березы, рябины, клены, липы, каштаны, ивы, ели, а также сирень, спирею, кизильник и пузыреплодник высадили у трасс А-103 Щелковское шоссе, М-7 "Волга" Горьковское шоссе, М-5 "Урал" Новорязанское шоссе, а также у Пятницкого, Волоколамского, Егорьевского, Носовихинского и Старосимферопольского шоссе.
https://ria.ru/20180925/1529297350.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578022600_102:0:1002:675_1400x0_80_0_0_2d3251d3b5167cbb5e22d20a34f873bd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей воробьев, московская область (подмосковье)

В Подмосковье завершилась экологическая акция "Наш лес"

20:16 30.09.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиЭкологическая акция "Наш лес" в Подмосковье
Экологическая акция Наш лес в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Подмосковье завершилась экологическая акция "Наш лес. Посади свое дерево", которая ежегодно проводится по поручению губернатора Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба облправительства.
В этот раз акция состоялось в рамках Всероссийской кампании "Сохраним лес" и впервые длилась три недели – с 7 по 30 сентября.
"Наша традиционная акция в этот раз прошла в новом формате. Мы по понятным причинам не организовывали массовые мероприятия. Но все, кто хотели поучаствовать, могли это сделать вместе со своими детьми, семьями, с соблюдением необходимых мер предосторожности. Хочу поблагодарить каждого, кто внес вклад в это доброе дело. Всего вместе с нашими жителями мы высадили более 335 тысяч деревьев", — сказал Воробьев.
Мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях региона и на территории 19 лесничеств. Общая площадь озеленения составила 150,7 гектара в том числе 88,5 гектаров на землях лесного фонда. В лесах традиционно сажали сосну и ель, в муниципалитетах — клен красный, каштан, липу, иву, яблоню, калину, рябину, сирень и кустарники. Всего в экоакции приняли участие более 13 тысяч человек.
Подмосковье. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.09.2018
25 сентября 2018, 14:51Новости Подмосковья
Акция "Наш лес. Посади дерево" помогла обновить 400 га лесного фонда в МО
Свыше 600 деревьев и кустарников появилось вдоль восьми вылетных магистралей Московской области в границах 12 городских округов. Сосны, березы, рябины, клены, липы, каштаны, ивы, ели, а также сирень, спирею, кизильник и пузыреплодник высадили у трасс А-103 Щелковское шоссе, М-7 "Волга" Горьковское шоссе, М-5 "Урал" Новорязанское шоссе, а также у Пятницкого, Волоколамского, Егорьевского, Носовихинского и Старосимферопольского шоссе.
 
Обсудить0
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43"Жалко Америку": Познер прокомментировал дебаты Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
23:02В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
22:50Раскрыта самая главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
Лента новостейМолния