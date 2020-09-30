https://ria.ru/20200930/aktsiya-1578022867.html

В Подмосковье завершилась экологическая акция "Наш лес"

В Подмосковье завершилась экологическая акция "Наш лес. Посади свое дерево", которая ежегодно проводится по поручению губернатора Андрея Воробьева, сообщает... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T20:16

2020-09-30T20:16

2020-09-30T20:16

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> завершилась экологическая акция "Наш лес. Посади свое дерево", которая ежегодно проводится по поручению губернатора <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a>, сообщает пресс-служба облправительства. В этот раз акция состоялось в рамках Всероссийской кампании "Сохраним лес" и впервые длилась три недели – с 7 по 30 сентября. "Наша традиционная акция в этот раз прошла в новом формате. Мы по понятным причинам не организовывали массовые мероприятия. Но все, кто хотели поучаствовать, могли это сделать вместе со своими детьми, семьями, с соблюдением необходимых мер предосторожности. Хочу поблагодарить каждого, кто внес вклад в это доброе дело. Всего вместе с нашими жителями мы высадили более 335 тысяч деревьев", — сказал Воробьев.Мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях региона и на территории 19 лесничеств. Общая площадь озеленения составила 150,7 гектара в том числе 88,5 гектаров на землях лесного фонда. В лесах традиционно сажали сосну и ель, в муниципалитетах — клен красный, каштан, липу, иву, яблоню, калину, рябину, сирень и кустарники. Всего в экоакции приняли участие более 13 тысяч человек. Свыше 600 деревьев и кустарников появилось вдоль восьми вылетных магистралей Московской области в границах 12 городских округов. Сосны, березы, рябины, клены, липы, каштаны, ивы, ели, а также сирень, спирею, кизильник и пузыреплодник высадили у трасс А-103 Щелковское шоссе, М-7 "Волга" Горьковское шоссе, М-5 "Урал" Новорязанское шоссе, а также у Пятницкого, Волоколамского, Егорьевского, Носовихинского и Старосимферопольского шоссе.

https://ria.ru/20180925/1529297350.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)