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Просветительский проект SputnikPro впервые прошел в Камбодже
По приглашению Министерства информации Камбоджи впервые в Пномпене состоялась онлайн-лекция просветительского проекта SputnikPro для сотрудников ведомства и... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:59
2020-09-29T16:59
sputnik
камбоджа
журналистика
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости</strong>. По приглашению Министерства информации Камбоджи впервые в Пномпене состоялась онлайн-лекция просветительского проекта SputnikPro для сотрудников ведомства и представителей камбоджийских СМИ. В ходе мероприятия руководитель новостной службы на иностранных языках Международного информационного агентства и радио Sputnik Виктория Поликарпова рассказала аудитории о тонкостях написания новостей, об определении повестки и углах подачи информации, а также об основах работы репортера на месте событий.Открывая мероприятие, заместитель Министра информации Камбоджи доктор Сок Пратиша отметил, что Камбоджа и Россия имеют долгую историю двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной и образовательной сферах, а также выразил надежду на расширение проекта SputnikPro на камбоджийском направлении. "Вопросы от аудитории продемонстрировали высокую степень заинтересованности вопросами работы журналиста в эпоху фейковых новостей и ненадежных фактов. Мы поделились с Министерством информации Камбоджи нашим опытом фактчекинга при производстве новостей и личными примерами из практики", - отметила Виктория Поликарпова. <strong>SputnikPro</strong> – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств.<strong><a href="https://ria.ru/organization_Sputnik" target="_blank">Sputnik</a></strong> – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20200929/vebinar-1577944555.html
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sputnik, камбоджа, журналистика

Просветительский проект SputnikPro впервые прошел в Камбодже

16:59 29.09.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель новостной службы на иностранных языках Международного информационного агентства и радио Sputnik Виктория Поликарпова во время онлайн-лекции просветительского проекта SputnikPro для сотрудников ведомства и представителей камбоджийских СМИ
Руководитель новостной службы на иностранных языках Международного информационного агентства и радио Sputnik Виктория Поликарпова во время онлайн-лекции просветительского проекта SputnikPro для сотрудников ведомства и представителей камбоджийских СМИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. По приглашению Министерства информации Камбоджи впервые в Пномпене состоялась онлайн-лекция просветительского проекта SputnikPro для сотрудников ведомства и представителей камбоджийских СМИ. В ходе мероприятия руководитель новостной службы на иностранных языках Международного информационного агентства и радио Sputnik Виктория Поликарпова рассказала аудитории о тонкостях написания новостей, об определении повестки и углах подачи информации, а также об основах работы репортера на месте событий.
Открывая мероприятие, заместитель Министра информации Камбоджи доктор Сок Пратиша отметил, что Камбоджа и Россия имеют долгую историю двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной и образовательной сферах, а также выразил надежду на расширение проекта SputnikPro на камбоджийском направлении.
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"Вопросы от аудитории продемонстрировали высокую степень заинтересованности вопросами работы журналиста в эпоху фейковых новостей и ненадежных фактов. Мы поделились с Министерством информации Камбоджи нашим опытом фактчекинга при производстве новостей и личными примерами из практики", - отметила Виктория Поликарпова.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
Руководитель сайта и радио Sputnik Mundo Илона Овакимян - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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