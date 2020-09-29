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https://ria.ru/20200929/zhukov-1577961664.html
ФСИН объяснила, почему решила продлить испытательный срок Егору Жукову
Осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков уклонился от явки для регистрации в уголовно-исправительной инспекции, поэтому ведомство попросило... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:59
2020-09-29T18:06
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
егор жуков
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Осужденный за призывы к экстремизму блогер <a href="http://ria.ru/person_egor-zhukov/" target="_blank" data-auto="true">Егор Жуков</a> уклонился от явки для регистрации в уголовно-исправительной инспекции, поэтому ведомство попросило продлить ему испытательный срок, сообщили РИА Новости в ГУФСИН по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>."Условно осужденный Жуков … уклонился от исполнения обязанностей, возложенных на него судом (явка на регистрацию в филиал уголовно-исполнительной инспекции не реже одного раза в месяц)", - говорится в сообщении.Поэтому, пояснили в ведомстве, уголовно-исполнительная инспекция и попросила продлить ему испытательный срок.Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля того же года в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.
https://ria.ru/20200929/zhukov-1577959021.html
https://ria.ru/20200831/kriminal-1576540483.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия, егор жуков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ФСИН объяснила, почему решила продлить испытательный срок Егору Жукову

17:59 29.09.2020 (обновлено: 18:06 29.09.2020)
 
© Блог ЖуковаСнимок экрана видео блога Егора Жукова
Снимок экрана видео блога Егора Жукова - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Блог Жукова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков уклонился от явки для регистрации в уголовно-исправительной инспекции, поэтому ведомство попросило продлить ему испытательный срок, сообщили РИА Новости в ГУФСИН по Москве.
"Условно осужденный Жуков … уклонился от исполнения обязанностей, возложенных на него судом (явка на регистрацию в филиал уголовно-исполнительной инспекции не реже одного раза в месяц)", - говорится в сообщении.
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 17:24
ФСИН выступила за продление испытательного срока Егору Жукову
Поэтому, пояснили в ведомстве, уголовно-исполнительная инспекция и попросила продлить ему испытательный срок.
Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля того же года в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.
В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 16:59
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествияЕгор ЖуковФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
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