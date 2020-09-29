https://ria.ru/20200929/zhukov-1577961664.html

ФСИН объяснила, почему решила продлить испытательный срок Егору Жукову

Осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков уклонился от явки для регистрации в уголовно-исправительной инспекции, поэтому ведомство попросило... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:59

2020-09-29T17:59

2020-09-29T18:06

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

егор жуков

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Осужденный за призывы к экстремизму блогер <a href="http://ria.ru/person_egor-zhukov/" target="_blank" data-auto="true">Егор Жуков</a> уклонился от явки для регистрации в уголовно-исправительной инспекции, поэтому ведомство попросило продлить ему испытательный срок, сообщили РИА Новости в ГУФСИН по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>."Условно осужденный Жуков … уклонился от исполнения обязанностей, возложенных на него судом (явка на регистрацию в филиал уголовно-исполнительной инспекции не реже одного раза в месяц)", - говорится в сообщении.Поэтому, пояснили в ведомстве, уголовно-исполнительная инспекция и попросила продлить ему испытательный срок.Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля того же года в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.

https://ria.ru/20200929/zhukov-1577959021.html

https://ria.ru/20200831/kriminal-1576540483.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия, егор жуков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)