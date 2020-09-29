https://ria.ru/20200929/zhirinovskiy-1577946672.html

Жириновский пообещал наказать депутатов фракции за отказ от вакцинации

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский призывает делать все прививки и обещает "жестко наказывать" депутатов фракции ЛДПР в Думе, если они не пройдут... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:46

2020-09-29T14:46

2020-09-29T14:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

лдпр

владимир жириновский

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Лидер либерал-демократов <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> призывает делать все прививки и обещает "жестко наказывать" депутатов фракции ЛДПР в Думе, если они не пройдут вакцинацию."Депутаты фракции <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> – мы будем жестко наказывать, если они не закончат вакцинацию. Все депутаты, все активисты, на местах все должны получить вакцину. Вот я получил (прививку от коронавируса), теперь жду прививку от обычного гриппа, потом от пневмонии - это все надо делать, не сидеть дома – бежать за прививкой", - сказал Жириновский в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Он отметил, что если все будут привиты, то не придется закрывать общежития Института мировых цивилизаций, учредителем которого он является.Ранее Жириновский сообщил, что сделал себе прививку от коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200929/maski-1577942754.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лдпр, владимир жириновский, общество