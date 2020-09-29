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В Москве сформировали трехмесячный запас средств индивидуальной защиты
Трехмесячный запас средств индивидуальной защиты сформирован в Москве, он содержит свыше 68 миллионов предметов, сообщили в пресс-службе городского департамента РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:46
2020-09-29T16:05
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здоровье - общество
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общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Трехмесячный запас средств индивидуальной защиты сформирован в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, он содержит свыше 68 миллионов предметов, сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения."В столице сформирован трехмесячный запас средств индивидуальной защиты – более 68 миллионов предметов, среди которых маски, перчатки, защитные костюмы и очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие изделия. Резерв создан на базе крупнейшего логистического комплекса, расположенного на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва", - сообщили в пресс-службе департамента.В ведомстве отметили, что благодаря трехмесячному запасу столичные медработники полностью обеспечиваются средствами защиты и дезинфекции, необходимыми для защиты от коронавирусной инфекции."За все время работы склада поставки средств индивидуальной защиты ни разу не были приостановлены. Пополнение запасов осуществляется без задержек, а снабжение медицинских организаций проводится в круглосуточном режиме. Еженедельно столичным медикам поставляют около 5,5 миллиона единиц СИЗ", - отметили в депздраве.Логистический комплекс поставляет средства индивидуальной защиты в больницы, поликлиники, лаборатории и другие медицинские организации города. Всего за время пандемии на склад поступило более 55 миллионов масок, более 13 миллионов перчаток, более 6 миллионов респираторов, более 7,5 миллионов костюмов, более 90 тысяч литров дезинфицирующих средств.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве сформировали трехмесячный запас средств индивидуальной защиты

15:46 29.09.2020 (обновлено: 16:05 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗащитная маска в руках у женщины
Защитная маска в руках у женщины - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Трехмесячный запас средств индивидуальной защиты сформирован в Москве, он содержит свыше 68 миллионов предметов, сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.
"В столице сформирован трехмесячный запас средств индивидуальной защиты – более 68 миллионов предметов, среди которых маски, перчатки, защитные костюмы и очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие изделия. Резерв создан на базе крупнейшего логистического комплекса, расположенного на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва", - сообщили в пресс-службе департамента.
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В ведомстве отметили, что благодаря трехмесячному запасу столичные медработники полностью обеспечиваются средствами защиты и дезинфекции, необходимыми для защиты от коронавирусной инфекции.
"За все время работы склада поставки средств индивидуальной защиты ни разу не были приостановлены. Пополнение запасов осуществляется без задержек, а снабжение медицинских организаций проводится в круглосуточном режиме. Еженедельно столичным медикам поставляют около 5,5 миллиона единиц СИЗ", - отметили в депздраве.
Логистический комплекс поставляет средства индивидуальной защиты в больницы, поликлиники, лаборатории и другие медицинские организации города. Всего за время пандемии на склад поступило более 55 миллионов масок, более 13 миллионов перчаток, более 6 миллионов респираторов, более 7,5 миллионов костюмов, более 90 тысяч литров дезинфицирующих средств.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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