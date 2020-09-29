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https://ria.ru/20200929/zaprosy-1577971910.html
Франция и Швеция не ответили на запросы России по Навальному
Власти Франции и Швеции, как и ФРГ, не ответили на запросы Генпрокуратуры РФ по ситуации с Алексеем Навальным, говорится в сообщении российского... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T22:10
2020-09-29T22:10
госпитализация алексея навального
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
швеция
москва
франция
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a>, как и ФРГ, не ответили на запросы <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, говорится в <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4363281" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a> российского внешнеполитического ведомства."Нет ответов не только на наши запросы к <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлину</a>, но и на обращения по линии Генпрокуратуры России и в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), адресованные властям Швеции и Франции, в лаборатории которых немцы в нарушение общепризнанных уголовно-процессуальных норм передали имеющиеся у них пробы на анализ", - заявили в министерстве.В ведомстве напомнили, что Генпрокуратура РФ ранее адресовала уже три запроса властям ФРГ "об оказании правовой помощи с целью содействия российской стороне в определении наличия признаков состава возможного преступления"."В соответствии с российским законодательством это является непременным условием для возбуждения уголовного дела. До сих пор ни на один из запросов ответа из Берлина не поступило. Слышим лишь то, что они "продолжают рассматриваться". Нам также вновь и вновь предлагают обратиться за разъяснениями в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), руководство которой, в свою очередь, отсылает нас по этому же поводу к правительству ФРГ", - добавили в МИД РФ.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577970814.html
https://ria.ru/20200929/ozkho-1577971580.html
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швеция
москва
франция
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, генеральная прокуратура рф, швеция, москва, франция, берлин (город), в мире

Франция и Швеция не ответили на запросы России по Навальному

22:10 29.09.2020
 
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Власти Франции и Швеции, как и ФРГ, не ответили на запросы Генпрокуратуры РФ по ситуации с Алексеем Навальным, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"Нет ответов не только на наши запросы к Берлину, но и на обращения по линии Генпрокуратуры России и в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), адресованные властям Швеции и Франции, в лаборатории которых немцы в нарушение общепризнанных уголовно-процессуальных норм передали имеющиеся у них пробы на анализ", - заявили в министерстве.
В ведомстве напомнили, что Генпрокуратура РФ ранее адресовала уже три запроса властям ФРГ "об оказании правовой помощи с целью содействия российской стороне в определении наличия признаков состава возможного преступления".
"В соответствии с российским законодательством это является непременным условием для возбуждения уголовного дела. До сих пор ни на один из запросов ответа из Берлина не поступило. Слышим лишь то, что они "продолжают рассматриваться". Нам также вновь и вновь предлагают обратиться за разъяснениями в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), руководство которой, в свою очередь, отсылает нас по этому же поводу к правительству ФРГ", - добавили в МИД РФ.
Клиника Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 21:12
Захарова объяснила, почему Навального отправили лечиться в Германию
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 21:45
В МИД РФ обвинили ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным
 
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Госпитализация Алексея НавальногоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФШвецияМоскваФранцияБерлин (город)В мире
 
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