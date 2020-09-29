https://ria.ru/20200929/zaprosy-1577971910.html

Франция и Швеция не ответили на запросы России по Навальному

Власти Франции и Швеции, как и ФРГ, не ответили на запросы Генпрокуратуры РФ по ситуации с Алексеем Навальным, говорится в сообщении российского... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T22:10

2020-09-29T22:10

2020-09-29T22:10

госпитализация алексея навального

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

швеция

москва

франция

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a>, как и ФРГ, не ответили на запросы <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, говорится в <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4363281" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a> российского внешнеполитического ведомства."Нет ответов не только на наши запросы к <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлину</a>, но и на обращения по линии Генпрокуратуры России и в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), адресованные властям Швеции и Франции, в лаборатории которых немцы в нарушение общепризнанных уголовно-процессуальных норм передали имеющиеся у них пробы на анализ", - заявили в министерстве.В ведомстве напомнили, что Генпрокуратура РФ ранее адресовала уже три запроса властям ФРГ "об оказании правовой помощи с целью содействия российской стороне в определении наличия признаков состава возможного преступления"."В соответствии с российским законодательством это является непременным условием для возбуждения уголовного дела. До сих пор ни на один из запросов ответа из Берлина не поступило. Слышим лишь то, что они "продолжают рассматриваться". Нам также вновь и вновь предлагают обратиться за разъяснениями в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), руководство которой, в свою очередь, отсылает нас по этому же поводу к правительству ФРГ", - добавили в МИД РФ.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577970814.html

https://ria.ru/20200929/ozkho-1577971580.html

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швеция

москва

франция

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, генеральная прокуратура рф, швеция, москва, франция, берлин (город), в мире