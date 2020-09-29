https://ria.ru/20200929/zanzibar-1577952377.html

Туроператоры рассказали, когда первый прямой рейс отправится на Занзибар

Первый прямой рейс в Танзанию, точнее на Занзибар, вылетит из Москвы 25 октября, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:48

2020-09-29T16:48

2020-09-29T16:48

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. </strong>Первый прямой рейс в Танзанию, точнее на Занзибар, вылетит из Москвы 25 октября, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52855.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Пока предполагается совершать один полет в десять дней. В конце прошлой недели крупный туроператор объявил о второй чартерной цепочке, которую планируется запустить 30 октября. Всего состоится шесть рейсов в месяц."Туры рассчитаны на 10, 15, 20, 25 ночей. Стоимость начинается от 128 тысяч рублей на двоих за десять ночей с завтраками в отеле категории три звезды", – рассказали в пресс-службе туроператора. Путешественникам предлагают отдых в 44 гостиницах.Представители туристической розницы говорят, что спрос на отдых на Занзибаре высокий."В отсутствие доступных зимних пляжных направлений, туристы присматриваются к Танзании. Это отличное направление, пусть далеко не такое массовое, как Таиланд или Карибы, – говорят турагенты. — Если другие маршруты по-прежнему будут недоступны, потребуется увеличение прямой перевозки на остров".На данный момент операторы предлагают туры на Занзибар с перелетом через Стамбул и Дубай.

https://ria.ru/20200728/1574982415.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, занзибар, стамбул