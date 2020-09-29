https://ria.ru/20200929/yaponiya-1577947601.html

Путин и Суга намерены развивать отношения между Россией и Японией

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе телефонного разговора подтвердили обоюдное намерение продолжать продвижение всего... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:56

2020-09-29T14:56

2020-09-29T14:58

ёсихидэ суга

есихидэ суга

владимир путин

япония

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a> в ходе телефонного разговора подтвердили обоюдное намерение продолжать продвижение всего комплекса отношений двух стран, сообщает пресс-служба Кремля."Подтверждено обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией – в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях по мере нормализации эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200929/putin-1577947450.html

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ёсихидэ суга, есихидэ суга, владимир путин, япония, в мире