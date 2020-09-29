https://ria.ru/20200929/yaponiya-1577942653.html

Премьер Японии заявил о намерении развивать отношения с Россией

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил намерение всецело... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:43

2020-09-29T13:43

2020-09-29T14:00

есихидэ суга

россия

владимир путин

япония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577300877_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_f9f8222346f00ff4e6f46179c32188a7.jpg

<strong>ТОКИО, 29 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a> сообщил журналистам, что во время телефонного разговора с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> выразил намерение всецело развивать отношения с Россией."Я хочу всецело развивать японо-российские отношения", - сказал Суга.По его словам, он обещает положить конец проблеме "северных территорий", как в Японии называют Южные Курилы, и "не откладывать ее следующим поколениям".Как сообщалось ранее, телефонный разговор Суги и Путина состоялся во вторник. Это были первые переговоры российского лидера и Суги, который 16 сентября был избран 99-м премьер-министром Японии, сменив на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>.

https://ria.ru/20200914/naznachenie-1576425104.html

1

россия

япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, россия, владимир путин, япония, в мире