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Новый премьер Японии провел телефонный разговор с Путиным
Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провел во вторник первые телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило информационное агентство... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:10
2020-09-29T13:27
есихидэ суга
владимир путин
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 29 сен - РИА Новости.</strong> Новый премьер-министр Японии <a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a> провел во вторник первые телефонные переговоры с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, сообщило информационное агентство <a href="https://www.kyodonews.jp/english/" target="_blank">Киодо</a>.Ёсихидэ Суга 16 сентября подавляющим большинством голосов депутатов обеих палат японского парламента был избран 99-м премьер-министром Японии, сменив на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.Как сообщалось ранее, Суга также провел телефонные переговоры с руководителями разных стран, включая США, Великобританию, ФРГ, Китай, Индию и Южную Корею.
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есихидэ суга, владимир путин, япония, в мире

Новый премьер Японии провел телефонный разговор с Путиным

13:10 29.09.2020 (обновлено: 13:27 29.09.2020)
 
© AP Photo / Koji SasaharaЕсихидэ Суга в нижней палате парламента после избрания новым премьер-министром Японии
Есихидэ Суга в нижней палате парламента после избрания новым премьер-министром Японии - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo / Koji Sasahara
Читать ria.ru в
ТОКИО, 29 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провел во вторник первые телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило информационное агентство Киодо.
Ёсихидэ Суга 16 сентября подавляющим большинством голосов депутатов обеих палат японского парламента был избран 99-м премьер-министром Японии, сменив на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 10:15
Биография Есихидэ Суга
Как сообщалось ранее, Суга также провел телефонные переговоры с руководителями разных стран, включая США, Великобританию, ФРГ, Китай, Индию и Южную Корею.
 
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Есихидэ СугаВладимир ПутинЯпонияВ мире
 
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