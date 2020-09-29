https://ria.ru/20200929/yaponiya-1577940201.html

Новый премьер Японии провел телефонный разговор с Путиным

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провел во вторник первые телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило информационное агентство... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:10

2020-09-29T13:10

2020-09-29T13:27

есихидэ суга

владимир путин

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 29 сен - РИА Новости.</strong> Новый премьер-министр Японии <a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a> провел во вторник первые телефонные переговоры с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, сообщило информационное агентство <a href="https://www.kyodonews.jp/english/" target="_blank">Киодо</a>.Ёсихидэ Суга 16 сентября подавляющим большинством голосов депутатов обеих палат японского парламента был избран 99-м премьер-министром Японии, сменив на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.Как сообщалось ранее, Суга также провел телефонные переговоры с руководителями разных стран, включая США, Великобританию, ФРГ, Китай, Индию и Южную Корею.

https://ria.ru/20200914/naznachenie-1576425104.html

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япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, владимир путин, япония, в мире