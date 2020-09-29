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Выставка "Золотая осень – 2020" пройдет с 7 по 10 октября
В период с 7 по 10 октября состоится главное деловое событие российского АПК – 22-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень – 2020", приуроченная к... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:15
2020-09-29T16:15
пресс-релизы
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<strong>МОСКВА, 29 сен – Пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ. </strong>В период с 7 по 10 октября состоится главное деловое событие российского АПК – 22-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень – 2020", приуроченная к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году мероприятие пройдет преимущественно в онлайн-формате, что позволит расширить его аудиторию и познакомить с ключевыми тенденциями и достижениями агропромышленного комплекса максимальное количество человек.Посетители смогут осмотреть экспозицию выставки на специально разработанной интернет-платформе золотаяосень2020.рф, которая представит широкие возможности для презентации всем регионам России, производителям продукции АПК, сельскохозяйственной техники и оборудования, предприятиям химической промышленности и другим участникам рынка. Кроме того, в рамках "Золотой осени" запланирована насыщенная деловая программа – она также пройдет в дистанционном режиме, что позволит неограниченному числу посетителей выставки присоединиться к экспертным дискуссиям. В ходе более 40 деловых мероприятий участники рынка АПК обсудят весь комплекс вопросов по основным направлениям работы отрасли.Выставка продемонстрирует лучшие достижения агропромышленного комплекса, в том числе в сфере цифровизации, растениеводства, животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной науки, обеспечения продовольственной безопасности, наращивания экспортного потенциала. Традиционно состоится награждение лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Проведение выставки будет способствовать укреплению межрегиональных экономических связей, улучшению делового климата в АПК, технической и технологической модернизации отрасли. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
пресс-релизы

Выставка "Золотая осень – 2020" пройдет с 7 по 10 октября

16:15 29.09.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень"
21-я Российская агропромышленная выставка Золотая осень - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 29 сен – Пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ. В период с 7 по 10 октября состоится главное деловое событие российского АПК – 22-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень – 2020", приуроченная к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году мероприятие пройдет преимущественно в онлайн-формате, что позволит расширить его аудиторию и познакомить с ключевыми тенденциями и достижениями агропромышленного комплекса максимальное количество человек.
Посетители смогут осмотреть экспозицию выставки на специально разработанной интернет-платформе золотаяосень2020.рф, которая представит широкие возможности для презентации всем регионам России, производителям продукции АПК, сельскохозяйственной техники и оборудования, предприятиям химической промышленности и другим участникам рынка. Кроме того, в рамках "Золотой осени" запланирована насыщенная деловая программа – она также пройдет в дистанционном режиме, что позволит неограниченному числу посетителей выставки присоединиться к экспертным дискуссиям. В ходе более 40 деловых мероприятий участники рынка АПК обсудят весь комплекс вопросов по основным направлениям работы отрасли.
Выставка продемонстрирует лучшие достижения агропромышленного комплекса, в том числе в сфере цифровизации, растениеводства, животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной науки, обеспечения продовольственной безопасности, наращивания экспортного потенциала. Традиционно состоится награждение лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Проведение выставки будет способствовать укреплению межрегиональных экономических связей, улучшению делового климата в АПК, технической и технологической модернизации отрасли.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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Пресс-релизы
 
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