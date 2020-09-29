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https://ria.ru/20200929/vorobev-1577929201.html
Воробьев призвал владельцев магазинов соблюдать меры безопасности
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей предприятий хозяйственной деятельности и магазинов усилить меры санитарной безопасности в... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T10:39
2020-09-29T10:39
новости подмосковья
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости</strong>. Губернатор Московской области <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрей Воробьев</a> призвал руководителей предприятий хозяйственной деятельности и магазинов усилить меры санитарной безопасности в связи с риском заражения коронавирусной инфекцией.Он также добавил, что главы муниципалитетов должны уделить особое внимание данной проблеме.Ранее из-за несоблюдения санитарных мер безопасности с начала мая по решению Роспотребнадзора в Москве были закрыты 49 супермаркетов.
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577805221.html
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андрей воробьев

Воробьев призвал владельцев магазинов соблюдать меры безопасности

10:39 29.09.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей предприятий хозяйственной деятельности и магазинов усилить меры санитарной безопасности в связи с риском заражения коронавирусной инфекцией.
"Предприятия, заводы, фабрики, магазины, сфера услуг работают, и здесь, я обращаю внимание владельцев о соблюдении тех стандартов, которые нам предписаны Роспотребнадзором, в связи с текущей ситуацией. Очень надеюсь, что каждый собственник будет сопровождать работу своих предприятий предельно внимательно", - сказал Воробьев.
Он также добавил, что главы муниципалитетов должны уделить особое внимание данной проблеме.
Ранее из-за несоблюдения санитарных мер безопасности с начала мая по решению Роспотребнадзора в Москве были закрыты 49 супермаркетов.
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Новости ПодмосковьяАндрей Воробьев
 
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