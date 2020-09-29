Воробьев призвал владельцев магазинов соблюдать меры безопасности
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей предприятий хозяйственной деятельности и магазинов усилить меры санитарной безопасности в связи с риском заражения коронавирусной инфекцией.
"Предприятия, заводы, фабрики, магазины, сфера услуг работают, и здесь, я обращаю внимание владельцев о соблюдении тех стандартов, которые нам предписаны Роспотребнадзором, в связи с текущей ситуацией. Очень надеюсь, что каждый собственник будет сопровождать работу своих предприятий предельно внимательно", - сказал Воробьев.
Он также добавил, что главы муниципалитетов должны уделить особое внимание данной проблеме.
Ранее из-за несоблюдения санитарных мер безопасности с начала мая по решению Роспотребнадзора в Москве были закрыты 49 супермаркетов.