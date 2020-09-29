Воробьев призвал владельцев магазинов соблюдать меры безопасности

"Предприятия, заводы, фабрики, магазины, сфера услуг работают, и здесь, я обращаю внимание владельцев о соблюдении тех стандартов, которые нам предписаны Роспотребнадзором, в связи с текущей ситуацией. Очень надеюсь, что каждый собственник будет сопровождать работу своих предприятий предельно внимательно", - сказал Воробьев.