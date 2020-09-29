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Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20200929/vokzal-1577968512.html
Железнодорожный вокзал в Пензенской области открылся после капремонта
Железнодорожный вокзал на станции Белинская в Пензенской области открылся во вторник после реконструкции, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:53
2020-09-29T19:53
пензенская область
иван белозерцев
ржд
пенза
белинский
каменский район
пензенская область
общество
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<strong>ПЕНЗА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Железнодорожный вокзал на станции <a href="http://ria.ru/location_Belinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Белинская</a> в <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> открылся во вторник после реконструкции, сообщила пресс-служба областного правительства.По данным пресс-службы, реконструкция вокзального комплекса проводилась в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве, заключенного между региональным правительством, администрацией <a href="http://ria.ru/location_Kamenskijj_rajjon_4/" target="_blank" data-auto="true">Каменского района</a> и ОАО "РЖД"."Выполнен капитальный ремонт фасада и внутренних помещений вокзала. Заменена кровля, витражные и оконные конструкции, входные группы. Обустроены комнаты отдыха для пассажиров и детский уголок. Оборудована система кондиционирования воздуха. Места для сидения оснащены USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Также капитально отремонтированы посадочные платформы", - говорится в сообщении.Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Belozercev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Белозерцев</a> на торжественной церемонии отметил, что реконструкция вокзала завершилась в течение полугода. За счет средств муниципального бюджета благоустроена прилегающая к вокзалу городская территория.Уточняется, что в зале ожидания вокзала открылся музей истории Пензенской области, в котором собрано около 100 уникальных экспонатов, рассказывающих о развитии региона и Каменского района. Украшением коллекции стали портреты выдающихся исторических деятелей XIX-XX веков, чьи судьбы так или иначе связаны с Пензенской областью."Нужно включить посещение музея в туристические маршруты для того, чтобы здесь могли побывать не только пассажиры железной дороги, но и жители района, Пензенской области, других регионов", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a>, инвестиции компании в реализацию проекта реконструкции превысили 58 миллионов рублей, для маломобильных пассажиров смонтированы пандусы, обустроены специальные помещения для отдыха и санузел, а также установлены тактильные средства навигации и билетная касса с пониженным прилавком.Вокзальный комплекс на станции Белинская находится в городе <a href="http://ria.ru/location_Kamenka/" target="_blank" data-auto="true">Каменка</a> в 70 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензы</a> и введен в эксплуатацию в 1978 году. Здание пассажирского комплекса общей площадью 1260 квадратных метров единовременно вмещает 300 человек.
https://ria.ru/20200903/matrasy-1576703389.html
https://ria.ru/20200831/belozertsev-1576514103.html
пенза
белинский
каменский район
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иван белозерцев, ржд, пенза, белинский, каменский район, пензенская область, общество

Железнодорожный вокзал в Пензенской области открылся после капремонта

19:53 29.09.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕНЗА, 29 сен - РИА Новости. Железнодорожный вокзал на станции Белинская в Пензенской области открылся во вторник после реконструкции, сообщила пресс-служба областного правительства.
По данным пресс-службы, реконструкция вокзального комплекса проводилась в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве, заключенного между региональным правительством, администрацией Каменского района и ОАО "РЖД".
"Выполнен капитальный ремонт фасада и внутренних помещений вокзала. Заменена кровля, витражные и оконные конструкции, входные группы. Обустроены комнаты отдыха для пассажиров и детский уголок. Оборудована система кондиционирования воздуха. Места для сидения оснащены USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Также капитально отремонтированы посадочные платформы", - говорится в сообщении.
Губернатор Иван Белозерцев на торжественной церемонии отметил, что реконструкция вокзала завершилась в течение полугода. За счет средств муниципального бюджета благоустроена прилегающая к вокзалу городская территория.
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Уточняется, что в зале ожидания вокзала открылся музей истории Пензенской области, в котором собрано около 100 уникальных экспонатов, рассказывающих о развитии региона и Каменского района. Украшением коллекции стали портреты выдающихся исторических деятелей XIX-XX веков, чьи судьбы так или иначе связаны с Пензенской областью.
"Нужно включить посещение музея в туристические маршруты для того, чтобы здесь могли побывать не только пассажиры железной дороги, но и жители района, Пензенской области, других регионов", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.
По данным РЖД, инвестиции компании в реализацию проекта реконструкции превысили 58 миллионов рублей, для маломобильных пассажиров смонтированы пандусы, обустроены специальные помещения для отдыха и санузел, а также установлены тактильные средства навигации и билетная касса с пониженным прилавком.
Вокзальный комплекс на станции Белинская находится в городе Каменка в 70 километрах от Пензы и введен в эксплуатацию в 1978 году. Здание пассажирского комплекса общей площадью 1260 квадратных метров единовременно вмещает 300 человек.
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Пензенская областьИван БелозерцевРЖДПензаБелинскийКаменский районПензенская областьОбщество
 
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