https://ria.ru/20200929/vmeshatelstvo-1577954489.html

Политолог оценил вероятность прямого вмешательства Турции в Карабахе

Прямое военное вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе маловероятно, так как армия Азербайджана превосходит по своей мощи армию Армении, заявил РИА... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:33

2020-09-29T16:33

2020-09-29T21:04

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

обсе

мевлют чавушоглу

владимир путин

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

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<strong>АНКАРА, 29 сен - РИА Новости, Алена Палажченко.</strong> Прямое военное вмешательство <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> в конфликт в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> маловероятно, так как армия Азербайджана превосходит по своей мощи армию Армении, заявил РИА Новости турецкий экономист и политолог, бывший торгпред Турции в РФ <a href="https://ria.ru/person_Ajjdyn_Sezer" target="_blank">Айдын Сезер</a>.Во вторник глава МИД Турции <a href="https://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu" target="_blank">Мевлют Чавушоглу</a> заявил, что Турция готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.По его словам, вмешательство Турции могло бы еще больше повысить градус напряженности на Кавказе. "Турция и Россия ведут переговоры о том, чтобы эта война была наконец закончена, и Анкара внимательно следит за тем, какую позицию в этом конфликте занимает Москва", - отметил Сезер.Он отметил, что экономика Турции переживает сложные времена. "Условия, в которых находится Турция, специалисты оценивают как кризисные, и в случае участия страны в серьезном военном конфликте трудно предсказать, как это повлияет на ее экономику. "Но я не думаю, что Турция вступит в эту войну", - добавил политолог.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт.Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> и премьер Армении <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan" target="_blank">Никол Пашинян</a> провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/erdogan-1577897728.html

https://ria.ru/20200929/turtsiya-1577944495.html

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нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, мевлют чавушоглу, владимир путин, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире