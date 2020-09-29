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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/vmeshatelstvo-1577954489.html
Политолог оценил вероятность прямого вмешательства Турции в Карабахе
Прямое военное вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе маловероятно, так как армия Азербайджана превосходит по своей мощи армию Армении, заявил РИА... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:33
2020-09-29T21:04
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
обсе
мевлют чавушоглу
владимир путин
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
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<strong>АНКАРА, 29 сен - РИА Новости, Алена Палажченко.</strong> Прямое военное вмешательство <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> в конфликт в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> маловероятно, так как армия Азербайджана превосходит по своей мощи армию Армении, заявил РИА Новости турецкий экономист и политолог, бывший торгпред Турции в РФ <a href="https://ria.ru/person_Ajjdyn_Sezer" target="_blank">Айдын Сезер</a>.Во вторник глава МИД Турции <a href="https://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu" target="_blank">Мевлют Чавушоглу</a> заявил, что Турция готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.По его словам, вмешательство Турции могло бы еще больше повысить градус напряженности на Кавказе. "Турция и Россия ведут переговоры о том, чтобы эта война была наконец закончена, и Анкара внимательно следит за тем, какую позицию в этом конфликте занимает Москва", - отметил Сезер.Он отметил, что экономика Турции переживает сложные времена. "Условия, в которых находится Турция, специалисты оценивают как кризисные, и в случае участия страны в серьезном военном конфликте трудно предсказать, как это повлияет на ее экономику. "Но я не думаю, что Турция вступит в эту войну", - добавил политолог.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт.Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> и премьер Армении <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan" target="_blank">Никол Пашинян</a> провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/erdogan-1577897728.html
https://ria.ru/20200929/turtsiya-1577944495.html
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нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
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никол пашинян, обсе, мевлют чавушоглу, владимир путин, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире

Политолог оценил вероятность прямого вмешательства Турции в Карабахе

16:33 29.09.2020 (обновлено: 21:04 29.09.2020)
 
© пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкТурецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан
Турецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© пресс-служба Минобороны Азербайджана
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АНКАРА, 29 сен - РИА Новости, Алена Палажченко. Прямое военное вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе маловероятно, так как армия Азербайджана превосходит по своей мощи армию Армении, заявил РИА Новости турецкий экономист и политолог, бывший торгпред Турции в РФ Айдын Сезер.
Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.

"Не думаю, что Турция будет непосредственно вмешиваться в военные действия. К тому же потенциал армии Азербайджана не требует такого вмешательства, она сильнее армянской", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вмешательство Турции могло бы еще больше повысить градус напряженности на Кавказе. "Турция и Россия ведут переговоры о том, чтобы эта война была наконец закончена, и Анкара внимательно следит за тем, какую позицию в этом конфликте занимает Москва", - отметил Сезер.
Он отметил, что экономика Турции переживает сложные времена. "Условия, в которых находится Турция, специалисты оценивают как кризисные, и в случае участия страны в серьезном военном конфликте трудно предсказать, как это повлияет на ее экономику. "Но я не думаю, что Турция вступит в эту войну", - добавил политолог.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 16:31Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Эрдоган заявил об "оккупации" Арменией территорий Азербайджана
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянОБСЕМевлют ЧавушоглуВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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