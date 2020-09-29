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На SputnikPro научат писать о городских проблемах и получать трафик
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 2 октября, в 13.00 мск... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:12
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журналистика
россия
sputnik
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 2 октября, в 13.00 мск состоится вебинар для журналистов, пресс-секретарей, студентов и блогеров на тему "Как писать о проблемах в городе, чтобы получать трафик и цитируемость".На мастер-классе руководитель РИА Новости Недвижимость, входящего <a href="https://ria.ru/tag_organization_MIA_Rossija_segodnja" target="_blank">в медиагруппу "Россия сегодня"</a>, Ольга Набатникова расскажет о том, как писать о городских проблемах, чтобы получать трафик и не конфликтовать с органами власти. Зарегистрироваться для участия в модуле можно <a href="https://forms.gle/LRuiUkYLAtN4xd6EA" target="_blank">по ссылке</a>.SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице <a href="https://www.facebook.com/SputnikProject/" target="_blank">в Facebook</a>. <a href="https://ria.ru/organization_Sputnik" target="_blank">Sputnik</a> – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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журналистика, россия, sputnik

На SputnikPro научат писать о городских проблемах и получать трафик

14:12 29.09.2020 (обновлено: 14:13 29.09.2020)
 
© Sputnik / Владимир ТрефиловРуководитель РИА Новости Недвижимость Ольга Набатникова
Руководитель РИА Новости Недвижимость Ольга Набатникова - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Sputnik / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 2 октября, в 13.00 мск состоится вебинар для журналистов, пресс-секретарей, студентов и блогеров на тему "Как писать о проблемах в городе, чтобы получать трафик и цитируемость".
На мастер-классе руководитель РИА Новости Недвижимость, входящего в медиагруппу "Россия сегодня", Ольга Набатникова расскажет о том, как писать о городских проблемах, чтобы получать трафик и не конфликтовать с органами власти. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
Онлайн-сессия просветительского проекта SputnikPrо прошла в крупнейшем городе Кот-д’Ивуара Абиджане - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Проект SputnikPro дебютировал в Африке
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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