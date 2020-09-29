https://ria.ru/20200929/vaktsinatsiya-1577952471.html

Более миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

Компания по вакцинации населения от гриппа проходит в Подмосковье, на данный момент уже более одного миллиона местных жителей сделали прививку. Процесс... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:15

2020-09-29T16:15

2020-09-29T16:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Компания по вакцинации населения от гриппа проходит в Подмосковье, на данный момент уже более одного миллиона местных жителей сделали прививку. Процесс вакцинации оценил на заседании с зампредами регионального правительства губернатор региона Андрей Воробьев, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/privivku-ot-grippa-v-podmoskove-sdelali-bolee-milliona-chelovek/" target="_blank">"360"</a>."Уже более миллиона человек у нас привито. И эту работу я тоже прошу аккуратно и доступно продолжать", — подчеркнул глава Московской области.В целом процедуру прошли 1 160 000 человек. Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова уточнила, что в числе привитых <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/vaktsinatsiju-ot-grippa-v-podmoskove-proshli-330-tysjach-detej/" target="_blank">оказались </a>330 тысяч детей разного возраста. По группам риска самыми активными стали Шатура, Домодедово, Красногорск, Чехов и Реутов. Чтобы пройти вакцинацию от гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Сначала пациента осмотрит терапевт или педиатр. При отсутствии противопоказаний специалист выдаст направление на прививку.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)