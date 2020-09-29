https://ria.ru/20200929/vaktsinatsiya-1577946552.html

Воробьев: более одного млн жителей Подмосковья привились от гриппа

Более миллиона человек провакцинировались от гриппа в Московской области, сообщили губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:42

2020-09-29T14:42

2020-09-29T14:42

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Более миллиона человек провакцинировались от гриппа в Московской области, сообщили губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрей Воробьев</a>."Мы ведем вакцинацию от гриппа, уже более миллиона человек привиты. Эту работу прошу аккуратно и доступно продолжать", - сказал Воробьев, обращаясь к главе регионального минздрава Светлане Стригунковой, в ходе заседания облправительства.

https://ria.ru/20200929/pandemiya-1577946382.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)