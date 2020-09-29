https://ria.ru/20200929/vaktsinatsiya-1577946552.html
Воробьев: более одного млн жителей Подмосковья привились от гриппа
Более миллиона человек провакцинировались от гриппа в Московской области, сообщили губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:42
2020-09-29T14:42
2020-09-29T14:42
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Более миллиона человек провакцинировались от гриппа в Московской области, сообщили губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрей Воробьев</a>."Мы ведем вакцинацию от гриппа, уже более миллиона человек привиты. Эту работу прошу аккуратно и доступно продолжать", - сказал Воробьев, обращаясь к главе регионального минздрава Светлане Стригунковой, в ходе заседания облправительства.
https://ria.ru/20200929/pandemiya-1577946382.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)