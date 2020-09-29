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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200929/vaktsinatsiya-1577921308.html
В центре Гамалеи объяснили невозможность ускорить вакцинацию от COVID-19
Вакцинацию от коронавирусной инфекции следует ускорить, однако пока это невозможно, заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T07:02
2020-09-29T08:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Вакцинацию от коронавирусной инфекции следует ускорить, однако пока это невозможно, заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank">Александр Гинцбург</a>.Он уточнил, что в Москве сейчас вакцинируют 500-600 человек в сутки, от COVID-19 уже успели привиться более пяти тысяч человек.Гинцбург также указал на отсутствие аргументов в пользу переноса вакцинации на более поздний период.Во всем мире коронавирусом заразились 33 273 720 человек, выздоровели после заражения 23 056 480. Число жертв, по информации университета Джонса Хопкинса, превысило миллион. В России выявили 1 159 573 заболевших, из них 945 920 поправились, 20 385 скончались.Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V", российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
То есть вакцина есть на радость патриотам, но одновременно как бы её нет?
67
Я вообще хорошо себя чувствую, мне уколы не нужны, иммунитет хороший.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, москва, общество

В центре Гамалеи объяснили невозможность ускорить вакцинацию от COVID-19

07:02 29.09.2020 (обновлено: 08:53 29.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вакцинацию от коронавирусной инфекции следует ускорить, однако пока это невозможно, заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в Москве сейчас вакцинируют 500-600 человек в сутки, от COVID-19 уже успели привиться более пяти тысяч человек.
Гинцбург также указал на отсутствие аргументов в пользу переноса вакцинации на более поздний период.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Во всем мире коронавирусом заразились 33 273 720 человек, выздоровели после заражения 23 056 480. Число жертв, по информации университета Джонса Хопкинса, превысило миллион. В России выявили 1 159 573 заболевших, из них 945 920 поправились, 20 385 скончались.
Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V", российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургМоскваОбщество
Популярные комментарии
То есть вакцина есть на радость патриотам, но одновременно как бы её нет?
29 сентября, 07:46
Афанас КукуевАфанас Кукуев
261002029
Я вообще хорошо себя чувствую, мне уколы не нужны, иммунитет хороший.
29 сентября, 07:59
Афанас КукуевАфанас Кукуев
32221024
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