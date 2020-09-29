https://ria.ru/20200929/vaktsinatsiya-1577921308.html

В центре Гамалеи объяснили невозможность ускорить вакцинацию от COVID-19

Вакцинацию от коронавирусной инфекции следует ускорить, однако пока это невозможно, заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T07:02

2020-09-29T07:02

2020-09-29T08:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Вакцинацию от коронавирусной инфекции следует ускорить, однако пока это невозможно, заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank">Александр Гинцбург</a>.Он уточнил, что в Москве сейчас вакцинируют 500-600 человек в сутки, от COVID-19 уже успели привиться более пяти тысяч человек.Гинцбург также указал на отсутствие аргументов в пользу переноса вакцинации на более поздний период.Во всем мире коронавирусом заразились 33 273 720 человек, выздоровели после заражения 23 056 480. Число жертв, по информации университета Джонса Хопкинса, превысило миллион. В России выявили 1 159 573 заболевших, из них 945 920 поправились, 20 385 скончались.Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V", российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Афанас Кукуев То есть вакцина есть на радость патриотам, но одновременно как бы её нет? 67

Афанас Кукуев Я вообще хорошо себя чувствую, мне уколы не нужны, иммунитет хороший. 61

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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