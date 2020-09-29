https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577952294.html

В России выпустили первые партии вакцины от коронавируса

Первые серии вакцины от COVID-19 выпущены с производственных площадок, планируется подключить еще две производственные мощности, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:05

2020-09-29T16:05

2020-09-29T16:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

вакцины

коронавирусы

михаил мурашко

экономика

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Первые серии вакцины от COVID-19 выпущены с производственных площадок, планируется подключить еще две производственные мощности, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Сегодня началось масштабирование производства, и компания "Генериум" выпустила первые серии вакцины (от<a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank"> коронавируса</a>) уже непосредственно с производственных площадок. Они поступили на контроль качества в государственные лаборатории, и масштабирование планируется продолжить, дополнительно еще в общей сложности будут подключены еще две площадки, таким образом, три (площадки для производства). Ведутся переговоры сейчас дополнительно с двумя площадками, которые также оценивают производство и будут разворачивать на своих площадях", - рассказал Мурашко на совещании президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами правительства.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, михаил мурашко, экономика