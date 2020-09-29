https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577952120.html

Центр "Вектор" сдал документы на регистрацию вакцины от коронавируса

Государственный научный центр "Вектор" сдал документы на регистрацию вакцины от коронавируса, проверка препарата займет около трех недель, сообщил министр... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:02

2020-09-29T16:02

2020-09-29T16:27

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Государственный научный центр "Вектор" сдал документы на регистрацию вакцины от коронавируса, проверка препарата займет около трех недель, сообщил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Вакцина производства "Вектор" заканчивает свои клинические исследования, документы уже поступили на экспертизу", – сказал Мурашко на совещании президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами кабмина."Сейчас клинические исследования, они заканчивают оформление и сдают препарат на фармэкспертизу. То есть, с учетом проведения экспертизы лекарственного препарата – до трех недель фармэкспертиза", – уточнил министр.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество