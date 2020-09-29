https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577952120.html
Центр "Вектор" сдал документы на регистрацию вакцины от коронавируса
Государственный научный центр "Вектор" сдал документы на регистрацию вакцины от коронавируса, проверка препарата займет около трех недель, сообщил министр... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:02
2020-09-29T16:02
2020-09-29T16:27
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Государственный научный центр "Вектор" сдал документы на регистрацию вакцины от коронавируса, проверка препарата займет около трех недель, сообщил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Вакцина производства "Вектор" заканчивает свои клинические исследования, документы уже поступили на экспертизу", – сказал Мурашко на совещании президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами кабмина."Сейчас клинические исследования, они заканчивают оформление и сдают препарат на фармэкспертизу. То есть, с учетом проведения экспертизы лекарственного препарата – до трех недель фармэкспертиза", – уточнил министр.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество