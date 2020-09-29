https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577933890.html
Первую партию вакцины от коронавируса доставили на Чукотку
Первая партия вакцины от коронавируса доставлена в Чукотский автономный округ, сообщает правительство региона. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:45
2020-09-29T11:45
2020-09-29T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотка
коронавирусы
здоровье - общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Первая партия вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> доставлена в Чукотский автономный округ, сообщает правительство региона."В наш регион поступила небольшая партия препарата. В ближайшее время начнётся вакцинация. Сейчас определяются желающие, у которых нет противопоказаний. В первую очередь это будут медицинские работники, которые оказывают помощь больным COVID-19, не болевшие ранее новой коронавирусной инфекцией", - сказала исполняющая обязанности начальника регионального департамента здравоохранения Надежда Ищенко, чьи слова приводятся в сообщении.Всего на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотку</a> в рамках первого транша доставлено 44 дозы отечественного препарата "Спутник V", разработанного Центром имени Гамалеи.Чукотский автономный округ находится на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий по коронавирусу. По данным на 29 сентября, в округе зарегистрировано 192 случая коронавируса, 180 человек выздоровели, двое умерли.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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