Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577933890.html
Первую партию вакцины от коронавируса доставили на Чукотку
Первая партия вакцины от коронавируса доставлена в Чукотский автономный округ, сообщает правительство региона. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:45
2020-09-29T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотка
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:126:3072:1854_1400x0_80_0_0_876bb191a91657f20c6f8425879224fd.jpg
<strong>ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Первая партия вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> доставлена в Чукотский автономный округ, сообщает правительство региона."В наш регион поступила небольшая партия препарата. В ближайшее время начнётся вакцинация. Сейчас определяются желающие, у которых нет противопоказаний. В первую очередь это будут медицинские работники, которые оказывают помощь больным COVID-19, не болевшие ранее новой коронавирусной инфекцией", - сказала исполняющая обязанности начальника регионального департамента здравоохранения Надежда Ищенко, чьи слова приводятся в сообщении.Всего на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотку</a> в рамках первого транша доставлено 44 дозы отечественного препарата "Спутник V", разработанного Центром имени Гамалеи.Чукотский автономный округ находится на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий по коронавирусу. По данным на 29 сентября, в округе зарегистрировано 192 случая коронавируса, 180 человек выздоровели, двое умерли.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
чукотка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_29ba5758fd2973664ee7db90375f81d1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Первую партию вакцины от коронавируса доставили на Чукотку

11:45 29.09.2020
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса доставлена в Чукотский автономный округ, сообщает правительство региона.
"В наш регион поступила небольшая партия препарата. В ближайшее время начнётся вакцинация. Сейчас определяются желающие, у которых нет противопоказаний. В первую очередь это будут медицинские работники, которые оказывают помощь больным COVID-19, не болевшие ранее новой коронавирусной инфекцией", - сказала исполняющая обязанности начальника регионального департамента здравоохранения Надежда Ищенко, чьи слова приводятся в сообщении.
Всего на Чукотку в рамках первого транша доставлено 44 дозы отечественного препарата "Спутник V", разработанного Центром имени Гамалеи.
Чукотский автономный округ находится на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий по коронавирусу. По данным на 29 сентября, в округе зарегистрировано 192 случая коронавируса, 180 человек выздоровели, двое умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, как следят за пользователями Instagram
01:51Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом
01:50В США вынесли приговор россиянину Евгению Никулину
01:28Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
01:12Нарколог оценил состояние дочери Конкина перед ее гибелью
00:41Мужу Тихановской продлили арест на два месяца
00:29Разведка США заявила, что РФ приписывала Клинтон скандалы против Трампа
00:21Суд в США отказал россиянину Никулину в новом процессе
00:17Вильфанд рассказал, когда закончится бабье лето
00:13Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций
00:10Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии
00:06Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии
00:01Премьер Ирака заявил о намерении ряда стран закрыть посольства в Багдаде
23:39В работе Instagram произошел сбой
23:05В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
23:04Число жертв коронавируса в мире превысило миллион
22:57В Грузии подрались сторонники правящей партии и оппозиции
22:48В Минске на несанкционированной акции задержали более десяти человек
22:39В Армении заявили об уничтожении азербайджанской бронетехники в Карабахе
22:35Ереван назвал "неумелым" опровержение Баку по сбитому Су-25
Лента новостейМолния