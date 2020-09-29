https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577930845.html

РФПИ поставит в Непал 25 миллионов доз вакцины "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Непала Trinity Pharmaceuticals договорились о поставках в страну... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T11:03

2020-09-29T11:03

2020-09-29T11:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

непал

азия

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов <a href="http://ria.ru/location_Nepal/" target="_blank" data-auto="true">Непала</a> Trinity Pharmaceuticals договорились о поставках в страну 25 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> "Спутник V", говорится в сообщении фонда."Благодаря соглашению медицинские учреждения Непала получат вакцину против коронавируса с доказанной безопасностью и эффективностью в количестве, достаточном для 90% населения страны", - отметили в РФПИ.Соглашение подчеркивает, что многие страны понимают важность наличия вакцины на основе платформы аденовирусов человека в портфеле вакцин от коронавируса. Данная платформа хорошо изучена на протяжении десятилетий, ее безопасность доказана в более чем 75 международных научных публикациях и в более чем 250 клинических исследованиях, напомнили в фонде."В отличие от экспериментальных вакцин на основе аденовирусов обезьяны или мРНК, вакцина "Спутник V" была создана на основе платформы аденовирусных векторов человека, изученной десятилетиями и проверенной на отсутствие негативных последствий для здоровья в долгосрочной перспективе. Мы видим высокий интерес к вакцине со стороны ряда государств <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a>. В связи с этим РФПИ выражает готовность осуществить поставки вакцины и другим странам региона, так как новая коронавирусная инфекция - наш общий противник, одержать победу над которым можно лишь совместными усилиями", - заявил глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577911558.html

Антивирус А у себя в России вакцина уже не нужна?))) 14

Семен Семеныч Первым делом бабки, а своё население потом.... 10

5

непал

азия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, непал, азия