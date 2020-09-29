В Баку заявили об уничтожении армянского командно-наблюдательного пункта
БАКУ, 29 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что в Нагорном Карабахе уничтожен командно-наблюдательный пункт ВС Армении.
"Расположенный в направлении населенного пункта Гадрут Ходжавендского района командно-наблюдательный пункт третьего батальона первого полка армянской армии уничтожен", - заявил РИА Новости начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргахлы.
Ранее в минобороны Армении сообщили, что карабахские силы уничтожили два азербайджанских вертолета.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.