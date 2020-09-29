https://ria.ru/20200929/ukrainskaya-pravoslavnaya-tserkov--1577940348.html

Правозащитники готовят доклад в ООН о нарушении прав верующих УПЦ

Международная неправительственная организация "Общественная правозащита" собирает документы, чтобы представить в Совете по правам человека ООН дело о нарушении... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:21

2020-09-29T14:21

2020-09-29T14:21

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости, Артем Буденный.</strong> Международная неправительственная организация "Общественная правозащита" собирает документы, чтобы представить в Совете по правам человека ООН дело о нарушении прав верующих Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Золочев Львовской области, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Сотрудники НПО "Общественная правозащита" полны решимости представить дело о нарушении прав верующих Украинской православной церкви в Золочеве на 45 сессии СПЧ ООН. Сейчас правозащитники готовят документы, включая ответы госчиновников на запросы, стенограммы заседаний советов, заявления депутатов, решения и обращения, касающиеся УПЦ", - написал Легойда в своем Telegram.Он напомнил о случаях дискриминации прихожан Украинской православной церкви и священника Максима Йоенко из Золочева со стороны местных жителей и администрации: его обвиняют в незаконной постройке храма на территории своего дома. По словам Легойды, в августе активисты львовского нацкорпуса напали на дом священника. Однако, отметил представитель РПЦ, в начале сентября Золочевский районный суд закрыл производство по иску Золочевского городского совета с требованием снести ограждение вокруг дома иерея Максима Йоенко."Учитывая, какой оборот приняло дело в суде, вмешательство правозащитников представляется очень своевременным и перспективным", - заключил представитель Русской церкви.Комментируя РИА Новости ситуацию в Золочеве, доцент кафедры религиоведения Казанского федерального университета Владимир Рогатин отметил, что активисты из националистических и неонацистских организаций продолжают травлю УПЦ. "Маховик раскручен: процессы, которые были запущены в период правления Петра Порошенко (проиграл президентские выборы в 2019 году – ред.), не остановятся просто. Смена президента не предполагает, что националисты снизят свою активность в отношении УПЦ. Тем более, что украинская полиция часто самоустраняется от решения подобных конфликтов", - сказал Рогатин.Он также отметил, что НПО "Общественная правозащита" ранее презентовала в ОБСЕ совместно с УПЦ доклады о дискриминации верующих на Украине.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии". Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Петра Порошенко с поста президента страны гонения на Украинскую православную церковь уменьшились.

https://ria.ru/20200424/1570547174.html

https://ria.ru/20200919/raskol-1577465669.html

https://ria.ru/20200817/1575907330.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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