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https://ria.ru/20200929/ufa-1577954305.html
В Уфе охранника школы-интерната заподозрили в изнасиловании двух девочек
Правоохранительные органы Башкирии задержали охранника коррекционной школы-интерната в Уфе по подозрению в совершении преступлений против половой... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:32
2020-09-29T16:32
следственный комитет россии (ск рф)
уфа
происшествия
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<strong>УФА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы Башкирии задержали охранника коррекционной школы-интерната в <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфе</a> по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух девочек 13 и 14 лет, сообщили в следственном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по региону.Ведомство уточняет, что фигурантом дела, возбужденного по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних", стал 57-летний охранник частной охранной организации."По версии следствия, мужчина, находясь на работе в коррекционной школе-интернат в городе Уфе, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двоих школьниц 13 и 14 лет. Девочки рассказали о преступных посягательствах директору школы, которая обратилась в правоохранительные органы, после чего подозреваемый был задержан", - говорится в сообщении башкирского следкома.Отмечается, что с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу."Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений. В ходе расследования также будет проверена организация работы школы-интерната и частной охранной организации на предмет законности допуска подозреваемого до работы на территории образовательного учреждения. О происшествии также проинформировано министерство семьи, труда и социальной защиты республики", - сообщает СУСК РФ по региону.Прокуратура Башкирии уточняет, что инцидент произошёл в уфимской коррекционной школе-интернате для незрячих и слабослышащих. "Органы прокуратуры проверят организацию профилактической работы в интернате, а также исполнение требований законодательства в части обеспечения безопасного пребывания несовершеннолетних, дадут оценку соблюдению трудового законодательства при приёме на работу сотрудников, в том числе подозреваемого", - сообщает башкирская прокуратура.
https://ria.ru/20200910/iznasilovanie-1577045716.html
https://ria.ru/20200910/yakutsk-1577020239.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), уфа, происшествия

В Уфе охранника школы-интерната заподозрили в изнасиловании двух девочек

16:32 29.09.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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УФА, 29 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии задержали охранника коррекционной школы-интерната в Уфе по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух девочек 13 и 14 лет, сообщили в следственном управлении СК по региону.
Ведомство уточняет, что фигурантом дела, возбужденного по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних", стал 57-летний охранник частной охранной организации.
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"По версии следствия, мужчина, находясь на работе в коррекционной школе-интернат в городе Уфе, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двоих школьниц 13 и 14 лет. Девочки рассказали о преступных посягательствах директору школы, которая обратилась в правоохранительные органы, после чего подозреваемый был задержан", - говорится в сообщении башкирского следкома.
Отмечается, что с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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"Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений. В ходе расследования также будет проверена организация работы школы-интерната и частной охранной организации на предмет законности допуска подозреваемого до работы на территории образовательного учреждения. О происшествии также проинформировано министерство семьи, труда и социальной защиты республики", - сообщает СУСК РФ по региону.
Прокуратура Башкирии уточняет, что инцидент произошёл в уфимской коррекционной школе-интернате для незрячих и слабослышащих. "Органы прокуратуры проверят организацию профилактической работы в интернате, а также исполнение требований законодательства в части обеспечения безопасного пребывания несовершеннолетних, дадут оценку соблюдению трудового законодательства при приёме на работу сотрудников, в том числе подозреваемого", - сообщает башкирская прокуратура.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)УфаПроисшествия
 
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