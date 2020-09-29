https://ria.ru/20200929/ufa-1577954305.html

В Уфе охранника школы-интерната заподозрили в изнасиловании двух девочек

Правоохранительные органы Башкирии задержали охранника коррекционной школы-интерната в Уфе по подозрению в совершении преступлений против половой... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:32

2020-09-29T16:32

2020-09-29T16:32

следственный комитет россии (ск рф)

уфа

происшествия

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<strong>УФА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы Башкирии задержали охранника коррекционной школы-интерната в <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфе</a> по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух девочек 13 и 14 лет, сообщили в следственном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по региону.Ведомство уточняет, что фигурантом дела, возбужденного по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних", стал 57-летний охранник частной охранной организации."По версии следствия, мужчина, находясь на работе в коррекционной школе-интернат в городе Уфе, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двоих школьниц 13 и 14 лет. Девочки рассказали о преступных посягательствах директору школы, которая обратилась в правоохранительные органы, после чего подозреваемый был задержан", - говорится в сообщении башкирского следкома.Отмечается, что с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу."Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений. В ходе расследования также будет проверена организация работы школы-интерната и частной охранной организации на предмет законности допуска подозреваемого до работы на территории образовательного учреждения. О происшествии также проинформировано министерство семьи, труда и социальной защиты республики", - сообщает СУСК РФ по региону.Прокуратура Башкирии уточняет, что инцидент произошёл в уфимской коррекционной школе-интернате для незрячих и слабослышащих. "Органы прокуратуры проверят организацию профилактической работы в интернате, а также исполнение требований законодательства в части обеспечения безопасного пребывания несовершеннолетних, дадут оценку соблюдению трудового законодательства при приёме на работу сотрудников, в том числе подозреваемого", - сообщает башкирская прокуратура.

https://ria.ru/20200910/iznasilovanie-1577045716.html

https://ria.ru/20200910/yakutsk-1577020239.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), уфа, происшествия