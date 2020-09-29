https://ria.ru/20200929/udmurtiya-1577949476.html
В Удмуртии высадят 520 тысяч сосен в рамках акции "Сохраним лес"
Более 500 тысяч сеянцев хвойных пород высадят в Удмуртии в рамках акции "Сохраним лес", сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:27
2020-09-29T15:27
2020-09-29T15:27
удмуртская республика
александр бречалов
владимир путин
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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<strong>УФА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Более 500 тысяч сеянцев хвойных пород высадят в Удмуртии в рамках акции "Сохраним лес", сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a>."Всю неделю республике проходят мероприятия по лессовостановлению: на территории Камбарского лесничества высажено 20 тысяч сеянцев сосны, в Воткинском лесничестве - более 4 тысяч. К акции присоединились 150 волонтеров и неравнодушных граждан со всей республики. Всего в Удмуртии в рамках акции "Сохраним лес" планируется высадить 520 тысячи сеянцев хвойных пород", - сообщил Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Пресс-служба главы Удмуртии сообщает, что в рамках акции проходит закладка памятных лесных культур, создание скверов, парков, аллей, озеленение населённых пунктов, обустройство мест отдыха и родников, очистка от захламлённости, уборка мусора."Акция призвана привлечь внимание общественности к проблемам лесов. Таким образом, в рамках акции "Сохраним лес", в год 100-летия государственности Удмуртии, высажено 24 тысячи сеянцев сосны. Акция продлится до 15 октября", - говорится в сообщении пресс-службы.В ведомстве напомнили, что в 2020 году в Удмуртии реализуется федеральный проект "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", инициированного президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, в соответствии с которым предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. То есть к этому году в регионе должно высаживаться столько же деревьев, сколько вырублено.
https://ria.ru/20200917/brechalov-1577396174.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бречалов, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия), общество
УФА, 29 сен – РИА Новости.
Более 500 тысяч сеянцев хвойных пород высадят в Удмуртии в рамках акции "Сохраним лес", сообщил глава региона Александр Бречалов
.
"Всю неделю республике проходят мероприятия по лессовостановлению: на территории Камбарского лесничества высажено 20 тысяч сеянцев сосны, в Воткинском лесничестве - более 4 тысяч. К акции присоединились 150 волонтеров и неравнодушных граждан со всей республики. Всего в Удмуртии в рамках акции "Сохраним лес" планируется высадить 520 тысячи сеянцев хвойных пород", - сообщил Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Пресс-служба главы Удмуртии сообщает, что в рамках акции проходит закладка памятных лесных культур, создание скверов, парков, аллей, озеленение населённых пунктов, обустройство мест отдыха и родников, очистка от захламлённости, уборка мусора.
"Акция призвана привлечь внимание общественности к проблемам лесов. Таким образом, в рамках акции "Сохраним лес", в год 100-летия государственности Удмуртии, высажено 24 тысячи сеянцев сосны. Акция продлится до 15 октября", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве напомнили, что в 2020 году в Удмуртии реализуется федеральный проект "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", инициированного президентом России Владимиром Путиным
, в соответствии с которым предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. То есть к этому году в регионе должно высаживаться столько же деревьев, сколько вырублено.