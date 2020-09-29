https://ria.ru/20200929/udalenka-1577937938.html

Часть структур Госдумы перейдет на удаленку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что часть структур нижней палаты перейдет на "удаленку", и поручил комитетам и фракциям проработать, какой объем... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:44

2020-09-29T12:44

2020-09-29T12:44

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вячеслав володин

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> сообщил, что часть структур нижней палаты перейдет на "удаленку", и поручил комитетам и фракциям проработать, какой объем можно перевести в онлайн-формат."Меры предосторожности мы будем вводить, в том числе при организации работы, поэтому часть структур Думы уйдут на дистанционную форму работы. Просьба: чтобы у нас количество посетителей также было сокращено, только по мере необходимости и по согласованию с лидерами фракций, руководителями комитетов. Комитеты и фракции, посмотрите, что можно нам предложить в рамках перевода на режим видеоконференции, там, где это возможно, при проведении круглых столов, экспертных площадок, при проведении заседаний комитетов", - сказал Володин перед началом пленарного заседания."Безусловно, мы должны все вопросы обсуждать гласно, публично, но избрать другие формы, которые нам позволят минимизировать в том числе инфицирование и возможную передачу вируса друг к другу", - добавил спикер палатыКроме того, Володин предложил изменить рассадку в зале пленарных заседаний: в частности, спикер предложил коллегам разместится через одно место там, где это возможно.Ранее во вторник спикер ГД сообщил, что 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом, 60 уже переболели и имеют антитела.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200925/udalenka-1577757418.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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