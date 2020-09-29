https://ria.ru/20200929/trump-1577919290.html

Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон

Канадка, подозреваемая в отправке письма с рицином президенту США Дональду Трампу и заявившая о своей невиновности, останется под стражей до тех пор, пока ее не РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T00:51

2020-09-29T00:51

2020-09-29T00:51

фбр

дональд трамп

вашингтон (город)

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Канадка, подозреваемая в отправке письма с рицином президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a> и заявившая о своей невиновности, останется под стражей до тех пор, пока ее не экстрадируют в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> (округ <a href="http://ria.ru/location_Okrug_Kolumbija/" target="_blank" data-auto="true">Колумбия</a>), где она предстанет перед судом, передает канадский телеканал CBC.По его данным, в понедельник 53-летняя Паскаль Ферье, которой предъявлено обвинение в угрозе президенту, предстала перед судом в Буффало (штат <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>). Судья заявил, как отмечает телеканал, что есть "ясные и убедительные материалы", позволяющие предположить, что Ферье представляет опасность для американского лидера и других лиц.Защита указала на принцип презумпции невиновности, а также подчеркнула, что члены семьи Ферье готовы обеспечить соблюдение установленных условий. Тем не менее, судья Шредер постановил поместить Ферье под стражу с целью ее дальнейшей экстрадиции в Вашингтон (округ Колумбия).Предполагаемый отправитель письма с рицином президенту США Дональду Трампу, гражданка <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a> Паскаль Ферье, была арестована в воскресенье при попытке въезда в США. О перехвате письма, направленного в Белый дом, сообщило в субботу вашингтонское подразделение <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>. Во время задержания у нее нашли пистолет и нож.В документах суда отмечается, что женщине предъявлены обвинения в соответствии с пунктом 871 Кодекса США, о "преднамеренной отправке писем или других документов, которые содержат любые угрозы жизни или здоровью президента, его похищения или причинения другого тяжкого вреда главе государства".К посылке с ядом, которую женщина отправила Трампу, было приложено письмо, в котором она называла президента "уродливым тираном, клоуном" и требовала, чтобы он снял свою кандидатуру на предстоящих выборах, говорится в судебных документах. Кроме того, в записке Ферье написала, что "если это (яд) не сработает, я найду другой рецепт или, возможно, использую свой пистолет, если смогу приехать".Кроме того, суд в США подозревает Ферье в причастности к отправке писем с ядом американским чиновникам, работающим в пенитенциарных учреждениях в <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техасе</a>, которые они получили в середине сентября и которые также были перехвачены ФБР.

https://ria.ru/20200923/tramp-1577633139.html

https://ria.ru/20200921/tramp-1577515822.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, дональд трамп, вашингтон (город), сша, округ колумбия, в мире