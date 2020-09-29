Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Канадка, подозреваемая в отправке письма с рицином президенту США Дональду Трампу и заявившая о своей невиновности, останется под стражей до тех пор, пока ее не экстрадируют в Вашингтон (округ Колумбия), где она предстанет перед судом, передает канадский телеканал CBC.
По его данным, в понедельник 53-летняя Паскаль Ферье, которой предъявлено обвинение в угрозе президенту, предстала перед судом в Буффало (штат Нью-Йорк). Судья заявил, как отмечает телеканал, что есть "ясные и убедительные материалы", позволяющие предположить, что Ферье представляет опасность для американского лидера и других лиц.
Защита указала на принцип презумпции невиновности, а также подчеркнула, что члены семьи Ферье готовы обеспечить соблюдение установленных условий. Тем не менее, судья Шредер постановил поместить Ферье под стражу с целью ее дальнейшей экстрадиции в Вашингтон (округ Колумбия).
Предполагаемый отправитель письма с рицином президенту США Дональду Трампу, гражданка Канады Паскаль Ферье, была арестована в воскресенье при попытке въезда в США. О перехвате письма, направленного в Белый дом, сообщило в субботу вашингтонское подразделение ФБР. Во время задержания у нее нашли пистолет и нож.
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В документах суда отмечается, что женщине предъявлены обвинения в соответствии с пунктом 871 Кодекса США, о "преднамеренной отправке писем или других документов, которые содержат любые угрозы жизни или здоровью президента, его похищения или причинения другого тяжкого вреда главе государства".
К посылке с ядом, которую женщина отправила Трампу, было приложено письмо, в котором она называла президента "уродливым тираном, клоуном" и требовала, чтобы он снял свою кандидатуру на предстоящих выборах, говорится в судебных документах. Кроме того, в записке Ферье написала, что "если это (яд) не сработает, я найду другой рецепт или, возможно, использую свой пистолет, если смогу приехать".
Кроме того, суд в США подозревает Ферье в причастности к отправке писем с ядом американским чиновникам, работающим в пенитенциарных учреждениях в Техасе, которые они получили в середине сентября и которые также были перехвачены ФБР.
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