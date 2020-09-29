https://ria.ru/20200929/transport-1577853293.html

Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас

Туристы, опрошенные представителями круизных компаний, рассказали, какой вид транспорта они считают сейчас наиболее безопасным, сообщает Express. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T00:10

2020-09-29T00:10

2020-09-29T00:37

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великобритания

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные представителями круизных компаний, рассказали, какой вид транспорта они считают сейчас наиболее безопасным, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1339879/travel-coronavirus-safety-safest-mode-of-transport-holidays-flights-ferries" target="_blank">сообщает</a> Express.Ассоциация, объединяющая британских организаторов паромных круизов, провела исследование среди пользователей и выяснила, что большинство путешественников в период пандемии с опаской относятся к туристическому транспорту.Без опасений садится в самолет лишь четверть респондентов. Поездки на поездах кажутся безопасными 30 процентам опрошенных, на паромах – 32 процентам.На паромах легко соблюдать социальную дистанцию, там множество отдельных помещений и постоянно циркулирует свежий воздух.Также исследователи выяснили, что уровень обеспокоенности туристов почти не снизился даже летом, когда ситуация с коронавирусом была относительно благоприятной.Три четверти потенциальных покупателей туров сказали, что отказались от международных поездок из-за опасений 14-дневного карантина по прилету, а 65 процентов изменили планы на отпуск, боясь последующего двухнедельного карантина на родине.

https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, туристы, поезда, самолеты, коронавирус covid-19, туризм, круизы, новости - туризм, великобритания