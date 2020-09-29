Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200929/transport-1577853293.html
Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
Туристы, опрошенные представителями круизных компаний, рассказали, какой вид транспорта они считают сейчас наиболее безопасным, сообщает Express. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T00:10
2020-09-29T00:37
транспорт
туристы
поезда
самолеты
туризм
коронавирус covid-19
туризм
круизы
новости - туризм
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564451917_0:179:3007:1870_1400x0_80_0_0_6ce8b5987039c40196d69f44799e2dfa.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные представителями круизных компаний, рассказали, какой вид транспорта они считают сейчас наиболее безопасным, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1339879/travel-coronavirus-safety-safest-mode-of-transport-holidays-flights-ferries" target="_blank">сообщает</a> Express.Ассоциация, объединяющая британских организаторов паромных круизов, провела исследование среди пользователей и выяснила, что большинство путешественников в период пандемии с опаской относятся к туристическому транспорту.Без опасений садится в самолет лишь четверть респондентов. Поездки на поездах кажутся безопасными 30 процентам опрошенных, на паромах – 32 процентам.На паромах легко соблюдать социальную дистанцию, там множество отдельных помещений и постоянно циркулирует свежий воздух.Также исследователи выяснили, что уровень обеспокоенности туристов почти не снизился даже летом, когда ситуация с коронавирусом была относительно благоприятной.Три четверти потенциальных покупателей туров сказали, что отказались от международных поездок из-за опасений 14-дневного карантина по прилету, а 65 процентов изменили планы на отпуск, боясь последующего двухнедельного карантина на родине.
https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564451917_138:0:2867:2047_1400x0_80_0_0_3aa9f43f7f5970bfd7680121ec44a032.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
транспорт, туристы, поезда, самолеты, коронавирус covid-19, туризм, круизы, новости - туризм, великобритания

Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас

00:10 29.09.2020 (обновлено: 00:37 29.09.2020)
449
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкКруизный лайнер World Dream отправлен на карантин в Гонконге
Круизный лайнер World Dream отправлен на карантин в Гонконге - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Туристы, опрошенные представителями круизных компаний, рассказали, какой вид транспорта они считают сейчас наиболее безопасным, сообщает Express.
Ассоциация, объединяющая британских организаторов паромных круизов, провела исследование среди пользователей и выяснила, что большинство путешественников в период пандемии с опаской относятся к туристическому транспорту.
Без опасений садится в самолет лишь четверть респондентов. Поездки на поездах кажутся безопасными 30 процентам опрошенных, на паромах – 32 процентам.
На паромах легко соблюдать социальную дистанцию, там множество отдельных помещений и постоянно циркулирует свежий воздух.
Также исследователи выяснили, что уровень обеспокоенности туристов почти не снизился даже летом, когда ситуация с коронавирусом была относительно благоприятной.
Три четверти потенциальных покупателей туров сказали, что отказались от международных поездок из-за опасений 14-дневного карантина по прилету, а 65 процентов изменили планы на отпуск, боясь последующего двухнедельного карантина на родине.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 08:00Туризм
Город памяти и великой реки. Где гулять и что смотреть в Волгограде
000002
ТуризмТранспорттуристыпоездасамолетыКоронавирус COVID-19ТуризмкруизыНовости - ТуризмВеликобритания
Рекомендуем
Меган, герцогиня Сассекская, на лондонской премьере Короля Льва. 14 июля 2019
Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
Мертвый слон в национальном парке Хуэндж в Зимбабве
Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
Пугачева и Ротару без пластики
Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
Разгрузка мусоровоза на предприятии по переработке отходов в Подмосковье
Счетная палата оценила ситуацию с мусором в России
Сыр с помидорами
Названы несочетаемые продукты
Радиатор отопления в квартире
Названа оптимальная температура для дома
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
Заключенный в исправительной колонии
В России вступили в силу новые правила отбывания наказания в тюрьмах
София Конкина
СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
Города мира. Рига
"Мы не губерния России": в Латвии заявили об унижении из-за языка
Банковская карта
Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты
Женщина производит снятие денег в банкомате
Россияне назвали желаемый уровень заработка
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
Шумерский барельеф, вывезенный из Ирака
Шумерский барельеф сняли с аукциона в Великобритании и передадут Ираку
Киев
"Нам должны": депутат Рады потребовал от Запада "вернуть деньги"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:41Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье
10:38В МККК обеспокоены последствиями эскалации конфликта в Нагорном Карабахе
10:37Туристы рассказали, куда и когда они впервые полетели на самолете
10:29Ереван обвинил Баку в ударе по мирным жителям в армянском Варденисе
10:29Правительство сняло ограничения на закупку противолейкозного препарата
10:25Азербайджанские военные обстреляли армянскую часть в Варденисе
10:25Азербайджан заявил о ликвидации армянского полковника
10:22В правительстве Дагестана опровергли сообщения об отставке Васильева
10:19Москва заняла 70 место в рейтинге научных городов Nature Index
10:17Помпео назвал цель политики США в Европе
10:10Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей
10:04Работодателям посоветовали не проводить корпоративы из-за COVID-19
10:03В Азербайджане заявили, что в арсенале ВВС страны нет истребителей F-16
10:02В Баку заявили о "полном уничтожении" полка армянской армии в Карабахе
09:47Азербайджан заявил об уничтожении двух армянских танков
09:44Адвокат заявил о краже миллиона рублей у находящегося в СИЗО Быкова
09:42Следствие попросило арестовать сына иркутского экс-губернатора Левченко
09:40Прокуроры подготовят заявление об убийствах в Жестяной Горке в 1942 году
09:39Актер Владимир Конкин впервые прокомментировал гибель дочери
09:33В период осенних каникул дистанционных занятий не будет, заявил Собянин
Лента новостейМолния