https://ria.ru/20200929/toddler-1577923058.html

Подкаст "Это надолго": как договориться с ребёнком?

Можно ли не понимать ребёнка? Можно. Дети не похожи на взрослых: по-другому думают и даже могут иначе чувствовать. Поэтому бывает порой так сложно найти общий язык с собственным ребёнком. Особенно, если это упрямый двухлетний тоддлер. И в этот период вынужден учиться "говорить" уже не только ребёнок, но и родитель.

2020-09-29T11:00

2020-09-29T11:00

2020-09-29T11:00

это надолго

подкаст

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Подкаст "Это надолго": как договориться с ребёнком? Можно ли не понимать ребёнка? Можно. Дети не похожи на взрослых: по-другому думают и даже могут иначе чувствовать. Поэтому бывает порой так сложно найти общий язык с собственным ребёнком. Особенно, если это упрямый двухлетний тоддлер. И в этот период вынужден учиться "говорить" уже не только ребёнок, но и родитель.

Вместе с проектом поддержки родителей "<a href="https://family3.ru/products/courses?utm_source=justclick&utm_medium=ria&utm_campaign=main" target="_blank">Family Tree</a>" разбираемся, как заговорить на языке детей, чтобы наконец начать понимать друг друга. Как думают дети? Что надо знать родителям, чтобы построить эффективную коммуникацию с собственным ребёнком? Как договариваться и успокаивать? Об этом Настя и Лина спрашивают детского психолога, игрового терапевта, отца троих детей Александра Покрышкина.Чтобы разобраться в особенностях поведенческих реакций и мышления дошкольника, записывайтесь на бесплатный <a href="https://family3.ru/products/courses/perevod1?utm_source=justclick&utm_medium=email&utm_campaign=riakidthink" target="_blank">вебинар</a>.Рекомендуем телеграм-канал "<a href="https://t.me/detskiy_ekspert" target="_blank">Клуб детских экспертов</a>" , где расскажут об ошибках наших родителей и помогут разобраться, как их не повторить.<strong>1:55</strong> Как думают дети и как начать говорить на их языке?<strong>3:40</strong> Когда можно начинать говорить с детьми "на человеческом"?<strong>4:20</strong> Надо ли использовать "язык сюсюканья"?<strong>6:00</strong> Как должен трансформироваться язык в процессе взросления?<strong>7:15 </strong>Реально ли объяснить тоддлеру такие понятия, как "долго", "сейчас", "скоро"<strong>7:50</strong> Что надо знать родителям, чтобы построить эффективную коммуникацию<strong>11:00 </strong>Как договориться с тоддлером, если надо, например, его покормить или посадить в автокресло?<strong>14:20 </strong>Объяснять ли что-то ребёнку и комментировать свои действия, если он всё равно пока ничего не понимает?<strong>17:50</strong> Как успокоить тоддлера и дошкольника?<strong>18:10</strong> Надо ли оставлять ребёнка одного порыдать и покричать?<strong>19:20 </strong>О перевод с "детского языка" на взрослый<strong>21:45</strong> Почему иногда бывает так сложно понять детейПодкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE/id1476364878">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL2V0b19uYWRvbGdvLnhtbA&fbclid=IwAR0sRXk3fFjJScH_huaUy2_-yNRXyOIW25acPu9iLBL1RUidihSuCIDhrJM" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/8457971" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%AD%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-id2264012?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/eto-nadolgo?fbclid=IwAR0JhcO9URU-WeZD-3lhv3CRY7UwoGBroXtUnYcwAXaaSSe6C-vEGFM8s-M" target="_blank">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Эпизод монтировал Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст