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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577953542.html
МИД Белоруссии назвал Тихановскую новой "достопримечательностью" Литвы
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя состоявшуюся в Вильнюсе встречу президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата на пост... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:24
2020-09-29T16:51
эммануэль макрон
александр лукашенко
белоруссия
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мид белоруссии
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя состоявшуюся в Вильнюсе встречу президента Франции <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэля Макрона</a> и экс-кандидата на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a>, заявил, что в <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литве</a> появилась новая "достопримечательность", которую "всем обязательно навязывают для посещения".Во вторник утром с Тихановской встретился Макрон, который находится с визитом в Вильнюсе.Как отметил пресс-секретарь, "некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла". "В дипломатии достаточно всеми признаваемых цивилизованных инструментов, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы. Эти инструменты гораздо эффективнее, нежели попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу", - сказал он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция Белоруссии считает, что на выборах победила Тихановская. Сама Тихановская после выборов выехала в Литву в целях безопасности.
https://ria.ru/20200923/tikhanovskaya-1577662253.html
В принципе правильное сравнение.
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белоруссия
литва
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эммануэль макрон, александр лукашенко, белоруссия, светлана тихановская, мид белоруссии, литва, в мире

МИД Белоруссии назвал Тихановскую новой "достопримечательностью" Литвы

16:24 29.09.2020 (обновлено: 16:51 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя состоявшуюся в Вильнюсе встречу президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, заявил, что в Литве появилась новая "достопримечательность", которую "всем обязательно навязывают для посещения".
Во вторник утром с Тихановской встретился Макрон, который находится с визитом в Вильнюсе.

"Вы знаете, повестка дня визита президента Франции Эммануэля Макрона в литовскую столицу не особо удивляет. В принципе, создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения… С профессиональной точки зрения скажу, что не нужно тешить себя иллюзиями", - говорится в заявлении Глаза, которое распространила пресс-служба МИД.

Как отметил пресс-секретарь, "некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла". "В дипломатии достаточно всеми признаваемых цивилизованных инструментов, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы. Эти инструменты гораздо эффективнее, нежели попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу", - сказал он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция Белоруссии считает, что на выборах победила Тихановская. Сама Тихановская после выборов выехала в Литву в целях безопасности.
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Протесты в БелоруссииЭммануэль МакронАлександр ЛукашенкоБелоруссияСветлана ТихановскаяМИД БелоруссииЛитваВ мире
 
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