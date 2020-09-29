МИД Белоруссии назвал Тихановскую новой "достопримечательностью" Литвы
16:24 29.09.2020 (обновлено: 16:51 29.09.2020)
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя состоявшуюся в Вильнюсе встречу президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, заявил, что в Литве появилась новая "достопримечательность", которую "всем обязательно навязывают для посещения".
Во вторник утром с Тихановской встретился Макрон, который находится с визитом в Вильнюсе.
"Вы знаете, повестка дня визита президента Франции Эммануэля Макрона в литовскую столицу не особо удивляет. В принципе, создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения… С профессиональной точки зрения скажу, что не нужно тешить себя иллюзиями", - говорится в заявлении Глаза, которое распространила пресс-служба МИД.
Как отметил пресс-секретарь, "некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла". "В дипломатии достаточно всеми признаваемых цивилизованных инструментов, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы. Эти инструменты гораздо эффективнее, нежели попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу", - сказал он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция Белоруссии считает, что на выборах победила Тихановская. Сама Тихановская после выборов выехала в Литву в целях безопасности.