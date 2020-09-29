https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577953542.html

МИД Белоруссии назвал Тихановскую новой "достопримечательностью" Литвы

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя состоявшуюся в Вильнюсе встречу президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата на пост... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:24

2020-09-29T16:24

2020-09-29T16:51

эммануэль макрон

александр лукашенко

белоруссия

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мид белоруссии

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя состоявшуюся в Вильнюсе встречу президента Франции <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэля Макрона</a> и экс-кандидата на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a>, заявил, что в <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литве</a> появилась новая "достопримечательность", которую "всем обязательно навязывают для посещения".Во вторник утром с Тихановской встретился Макрон, который находится с визитом в Вильнюсе.Как отметил пресс-секретарь, "некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла". "В дипломатии достаточно всеми признаваемых цивилизованных инструментов, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы. Эти инструменты гораздо эффективнее, нежели попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу", - сказал он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция Белоруссии считает, что на выборах победила Тихановская. Сама Тихановская после выборов выехала в Литву в целях безопасности.

https://ria.ru/20200923/tikhanovskaya-1577662253.html

Андрей Мартынов В принципе правильное сравнение. 60

Игорь Алексеевич Макей не хами! 41

11

белоруссия

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, александр лукашенко, белоруссия, светлана тихановская, мид белоруссии, литва, в мире