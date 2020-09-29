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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577940422.html
Тихановскую пригласили выступить во французском парламенте
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном в Вильнюсе заявила, что приняла... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:14
2020-09-29T13:14
протесты в белоруссии
светлана тихановская
эммануэль макрон
александр лукашенко
белоруссия
вильнюс
литва
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 29 сен – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> после встречи с французским лидером <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a> в <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюсе</a> заявила, что приняла приглашение выступить во французском парламенте, сообщает агентство <a href="https://www.afp.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Франс Пресс</a>."Мы получили приглашение выступить перед французским парламентом, и мы его приняли", - сказала Тихановская, слова которой приводит агентство.Макрон находится с визитом в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>, во вторник утром он встретился с Тихановской. Позже на встрече со студентами в Вильнюсе французский лидер заявил, что Белоруссию надо подтолкнуть к принятию посредничества Организации по безопасности и сотрудничеству в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> (ОБСЕ).Массовые протестные акции оппозиции проходят по всей Белоруссии с 9 августа, они начались сразу после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция Белоруссии считает победителем Тихановскую, требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/tikhanovskaya-1577907469.html
Гуайдиху надувают, скоро лопнет.
29
"Месье, же не манж па сис жур" 🤣
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белоруссия
вильнюс
литва
РИА Новости
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светлана тихановская, эммануэль макрон, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, литва, в мире

Тихановскую пригласили выступить во французском парламенте

13:14 29.09.2020
 
© REUTERS / Andrius SytasЛидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе, Литва
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© REUTERS / Andrius Sytas
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 сен – РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном в Вильнюсе заявила, что приняла приглашение выступить во французском парламенте, сообщает агентство Франс Пресс.
"Мы получили приглашение выступить перед французским парламентом, и мы его приняли", - сказала Тихановская, слова которой приводит агентство.
Макрон находится с визитом в Литве, во вторник утром он встретился с Тихановской. Позже на встрече со студентами в Вильнюсе французский лидер заявил, что Белоруссию надо подтолкнуть к принятию посредничества Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Массовые протестные акции оппозиции проходят по всей Белоруссии с 9 августа, они начались сразу после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция Белоруссии считает победителем Тихановскую, требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 18:17
Тихановская настаивает на введении "точечных" санкций по Белоруссии
 
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЭммануэль МакронАлександр ЛукашенкоБелоруссияВильнюсЛитваВ мире
 
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