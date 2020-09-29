https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577940422.html

Тихановскую пригласили выступить во французском парламенте

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном в Вильнюсе заявила, что приняла... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:14

2020-09-29T13:14

2020-09-29T13:14

протесты в белоруссии

светлана тихановская

эммануэль макрон

александр лукашенко

белоруссия

вильнюс

литва

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 29 сен – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> после встречи с французским лидером <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a> в <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюсе</a> заявила, что приняла приглашение выступить во французском парламенте, сообщает агентство <a href="https://www.afp.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Франс Пресс</a>."Мы получили приглашение выступить перед французским парламентом, и мы его приняли", - сказала Тихановская, слова которой приводит агентство.Макрон находится с визитом в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>, во вторник утром он встретился с Тихановской. Позже на встрече со студентами в Вильнюсе французский лидер заявил, что Белоруссию надо подтолкнуть к принятию посредничества Организации по безопасности и сотрудничеству в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> (ОБСЕ).Массовые протестные акции оппозиции проходят по всей Белоруссии с 9 августа, они начались сразу после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция Белоруссии считает победителем Тихановскую, требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/tikhanovskaya-1577907469.html

Von Stirliz Гуайдиху надувают, скоро лопнет. 29

EDD KORVIN "Месье, же не манж па сис жур" 🤣 12

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белоруссия

вильнюс

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, эммануэль макрон, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, литва, в мире