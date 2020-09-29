https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577936552.html

Тихановская обсудила с Макроном площадку для переговоров по Белоруссии

ОБСЕ может быть лучшей площадкой по переговорам о новых президентских выборах в Белоруссии, заявила экс-кандидат на пост главы государства Светлана Тихановская... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:28

2020-09-29T12:28

2020-09-29T12:51

протесты в белоруссии

светлана тихановская

обсе

эммануэль макрон

александр лукашенко

франция

белоруссия

вильнюс

в мире

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<strong>МИНСК, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_C" target="_blank">ОБСЕ</a> может быть лучшей площадкой по переговорам о новых президентских выборах в Белоруссии, заявила экс-кандидат на пост главы государства <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> президенту Франции <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэлю Макрону</a>.Ранее во вторник пресс-служба Тихановской сообщила, что она встречается с Макроном в Вильнюсе и рассчитывает привлечь Париж к переговорам о новых выборах в Белоруссии.Как заявил РИА Новости заместитель завкафедры международных отношений и дипломатии МосГу Юрий Разживин, Макрон грубо нарушает дипломатический протокол, встречаясь с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Тихановской. По его мнению, никакого влияния на ситуацию в Белоруссии эта встреча иметь не будет.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в минувшую среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200928/belorussiya-1577903216.html

Владимир Белогорский Мусьё, да поселите уже эту домохозяйку у себя в Париже - пусть радуется демократическому обывательству и успокоится... 57

alnoor1953 Кровать из массива дерева, 2мх2м :) 38

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франция

белоруссия

вильнюс

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, обсе, эммануэль макрон, александр лукашенко, франция, белоруссия, вильнюс, в мире