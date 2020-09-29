Тихановская обсудила с Макроном площадку для переговоров по Белоруссии
12:28 29.09.2020 (обновлено: 12:51 29.09.2020)
© REUTERS / Andrius SytasЛидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе, Литва
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе, Литва
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. ОБСЕ может быть лучшей площадкой по переговорам о новых президентских выборах в Белоруссии, заявила экс-кандидат на пост главы государства Светлана Тихановская президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Ранее во вторник пресс-служба Тихановской сообщила, что она встречается с Макроном в Вильнюсе и рассчитывает привлечь Париж к переговорам о новых выборах в Белоруссии.
"Тихановская заявила (Микрону), что беларусский народ выступает за проведение новых выборов в этом году. Именно выборы должны быть темой международных переговоров, и ОБСЕ – лучшая платформа для таких переговоров. Светлана Тихановская подчеркнула, что готова говорить со всеми сторонами – в том числе с Россией – об организации переговоров и выходе Беларуси из кризиса", - сообщил ее Telegram-канал "Пул Первой".
Как заявил РИА Новости заместитель завкафедры международных отношений и дипломатии МосГу Юрий Разживин, Макрон грубо нарушает дипломатический протокол, встречаясь с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Тихановской. По его мнению, никакого влияния на ситуацию в Белоруссии эта встреча иметь не будет.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в минувшую среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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