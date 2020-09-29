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https://ria.ru/20200929/taksist-1577949665.html
В Нижнем Новгороде двух подростков обвинили в избиении таксиста
Двоих 17-летних подростков из Нижнего Новгорода обвиняют в жестком избиении таксиста, который в итоге умер, и угоне его машины, сообщает следственное управление РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:31
2020-09-29T16:09
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен — РИА Новости.</strong> Двоих 17-летних подростков из <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> обвиняют в жестком избиении таксиста, который в итоге умер, и угоне его машины, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>.По версии следствия, рано утром 30 августа возле Автозаводского универмага в Нижнем Новгороде двое нетрезвых подростков жестоко избили таксиста, нанеся ему множественные удары руками и ногами по голове и телу, а затем угнали его автомобиль. Попав в ДТП, подростки бросили угнанную машину. Восьмого сентября от полученных телесных повреждений 52-летний потерпевший скончался в больнице.В отношении 17-летних подростков возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Оно соединено в одно производство с уголовным делом, ранее возбужденном по факту угона автомобиля."Обоим подросткам предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь СК направит в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20200917/skoraya-1577380373.html
нижний новгород
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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия

В Нижнем Новгороде двух подростков обвинили в избиении таксиста

15:31 29.09.2020 (обновлено: 16:09 29.09.2020)
 
© Фото : СУСК РФ по Нижегородской областиУгнанная машина такси, водитель, которой был убит
Угнанная машина такси, водитель, которой был убит - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : СУСК РФ по Нижегородской области
Угнанная машина такси, водитель, которой был убит
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен — РИА Новости. Двоих 17-летних подростков из Нижнего Новгорода обвиняют в жестком избиении таксиста, который в итоге умер, и угоне его машины, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, рано утром 30 августа возле Автозаводского универмага в Нижнем Новгороде двое нетрезвых подростков жестоко избили таксиста, нанеся ему множественные удары руками и ногами по голове и телу, а затем угнали его автомобиль. Попав в ДТП, подростки бросили угнанную машину. Восьмого сентября от полученных телесных повреждений 52-летний потерпевший скончался в больнице.
В отношении 17-летних подростков возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Оно соединено в одно производство с уголовным делом, ранее возбужденном по факту угона автомобиля.
"Обоим подросткам предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь СК направит в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
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