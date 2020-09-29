https://ria.ru/20200929/taksist-1577949665.html

В Нижнем Новгороде двух подростков обвинили в избиении таксиста

Двоих 17-летних подростков из Нижнего Новгорода обвиняют в жестком избиении таксиста, который в итоге умер, и угоне его машины, сообщает следственное управление РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:31

2020-09-29T15:31

2020-09-29T16:09

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен — РИА Новости.</strong> Двоих 17-летних подростков из <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> обвиняют в жестком избиении таксиста, который в итоге умер, и угоне его машины, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>.По версии следствия, рано утром 30 августа возле Автозаводского универмага в Нижнем Новгороде двое нетрезвых подростков жестоко избили таксиста, нанеся ему множественные удары руками и ногами по голове и телу, а затем угнали его автомобиль. Попав в ДТП, подростки бросили угнанную машину. Восьмого сентября от полученных телесных повреждений 52-летний потерпевший скончался в больнице.В отношении 17-летних подростков возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Оно соединено в одно производство с уголовным делом, ранее возбужденном по факту угона автомобиля."Обоим подросткам предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь СК направит в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20200917/skoraya-1577380373.html

нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия