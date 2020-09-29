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Семерых пострадавших при обрушении перехода в Ступино готовят к выписке
Несколько пострадавших при обрушении перехода в подмосковном Ступино планируют выписать из городской больницы на этой неделе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:33
2020-09-29T15:33
обрушение надземного перехода в ступино
ступино
происшествия
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Несколько пострадавших при обрушении перехода в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank" data-auto="true">Ступино</a> планируют выписать из городской больницы на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ступинской областной клинической больницы."На этой неделе ожидается выписка от семи до девяти человек. Врачи будут смотреть по самочувствию пациентов", - сказал собеседник агентства.Ранее глава городского округа Ступино Вера Назарова рассказала, что всего из-за обрушения перехода в состоянии средней степени тяжести находятся 27 пострадавших, а в тяжелом - 6.При обрушении надземного пешеходного перехода на складе в подмосковном Ступино пострадал 51 человек, сообщало ранее ГУМЧС по региону.
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/proisshestviya-1577845042.html
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обрушение надземного перехода в ступино, ступино, происшествия

Семерых пострадавших при обрушении перехода в Ступино готовят к выписке

15:33 29.09.2020
 
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской областиНа месте обрушения надземного перехода в Ступино
На месте обрушения надземного перехода в Ступино - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской области
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Несколько пострадавших при обрушении перехода в подмосковном Ступино планируют выписать из городской больницы на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ступинской областной клинической больницы.
"На этой неделе ожидается выписка от семи до девяти человек. Врачи будут смотреть по самочувствию пациентов", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава городского округа Ступино Вера Назарова рассказала, что всего из-за обрушения перехода в состоянии средней степени тяжести находятся 27 пострадавших, а в тяжелом - 6.
При обрушении надземного пешеходного перехода на складе в подмосковном Ступино пострадал 51 человек, сообщало ранее ГУМЧС по региону.
На месте обрушения надземного перехода в Ступино - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 15:52
"В одно мгновенье". Пострадавший описал момент ЧП на складе в Ступине
 
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Обрушение надземного перехода в СтупиноСтупиноПроисшествия
 
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