https://ria.ru/20200929/stupino-1577949696.html

Семерых пострадавших при обрушении перехода в Ступино готовят к выписке

Несколько пострадавших при обрушении перехода в подмосковном Ступино планируют выписать из городской больницы на этой неделе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:33

2020-09-29T15:33

2020-09-29T15:33

обрушение надземного перехода в ступино

ступино

происшествия

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Несколько пострадавших при обрушении перехода в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank" data-auto="true">Ступино</a> планируют выписать из городской больницы на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ступинской областной клинической больницы."На этой неделе ожидается выписка от семи до девяти человек. Врачи будут смотреть по самочувствию пациентов", - сказал собеседник агентства.Ранее глава городского округа Ступино Вера Назарова рассказала, что всего из-за обрушения перехода в состоянии средней степени тяжести находятся 27 пострадавших, а в тяжелом - 6.При обрушении надземного пешеходного перехода на складе в подмосковном Ступино пострадал 51 человек, сообщало ранее ГУМЧС по региону.

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/proisshestviya-1577845042.html

ступино

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение надземного перехода в ступино, ступино, происшествия