https://ria.ru/20200929/stavropole-1577938123.html

Ставрополье​ вошло​ в топ-3 популярных​ туристских​ направлений России

Ставропольский край вошёл в тройку​ наиболее востребованных направлений путешествий внутри страны, сообщает Минтуризма​ края. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:47

2020-09-29T12:47

2020-09-29T15:11

туризм

ставропольский край

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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj" target="_blank">Ставропольский край</a> вошёл в тройку​ наиболее востребованных направлений путешествий внутри страны, сообщает Минтуризма​ края.В​ настоящее время в крае открылись 112 из из 124 санаторно-курортных учреждений. Они приняли на отдых и лечение более 61 тысячи​ человек,​ забронировано 29 тысяч путевок на санкурлечение."Несмотря на то, что курортный сезон в санаториях Кавминвод начался позже обычного, уже сейчас можно говорить о том, что динамика бронирования свидетельствует о повышенном интересе к отдыху на Кавказских минеральных водах. По прогнозным данным, с сентября и до конца 2020 года загрузка санаториев превысит показатели соответствующего периода 2019 года", - отметили в региональном Минтуризма.Рост загрузки ожидается за счет туристов, которые отдали предпочтение российским курортам и отказались от зарубежных поездок, а также за счёт отдыхающих, которые оплатили путевки после 28 марта и перенесли время отдыха на осенний и зимний сезоны 2020 года.Мероприятия, по привлечению туристов осуществляются в рамках госпрограммы края "Туристско-рекреационный комплекс".

https://ria.ru/20200723/1574776774.html

ставропольский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, ставропольский край