https://ria.ru/20200929/stavropole-1577938123.html
Ставрополье вошло в топ-3 популярных туристских направлений России
Ставропольский край вошёл в тройку наиболее востребованных направлений путешествий внутри страны, сообщает Минтуризма края. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:47
2020-09-29T12:47
2020-09-29T15:11
туризм
ставропольский край
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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj" target="_blank">Ставропольский край</a> вошёл в тройку наиболее востребованных направлений путешествий внутри страны, сообщает Минтуризма края.В настоящее время в крае открылись 112 из из 124 санаторно-курортных учреждений. Они приняли на отдых и лечение более 61 тысячи человек, забронировано 29 тысяч путевок на санкурлечение."Несмотря на то, что курортный сезон в санаториях Кавминвод начался позже обычного, уже сейчас можно говорить о том, что динамика бронирования свидетельствует о повышенном интересе к отдыху на Кавказских минеральных водах. По прогнозным данным, с сентября и до конца 2020 года загрузка санаториев превысит показатели соответствующего периода 2019 года", - отметили в региональном Минтуризма.Рост загрузки ожидается за счет туристов, которые отдали предпочтение российским курортам и отказались от зарубежных поездок, а также за счёт отдыхающих, которые оплатили путевки после 28 марта и перенесли время отдыха на осенний и зимний сезоны 2020 года.Мероприятия, по привлечению туристов осуществляются в рамках госпрограммы края "Туристско-рекреационный комплекс".
https://ria.ru/20200723/1574776774.html
ставропольский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, ставропольский край
СТАВРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости
. Ставропольский край
вошёл в тройку наиболее востребованных направлений путешествий внутри страны, сообщает Минтуризма края.
"Ставропольский край вошёл в топ-3 наиболее востребованных направлений. В рейтинге бронирований средний чек по краю составил 82, 4 тысячи рублей. Общая стоимость бронирований по состоянию на 29 сентября превысила 25 миллионов рублей, а продолжительность пребывания – 11 ночей", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Ростуризма о промежуточных итогах программы доступных путешествий по России.
В настоящее время в крае открылись 112 из из 124 санаторно-курортных учреждений. Они приняли на отдых и лечение более 61 тысячи человек, забронировано 29 тысяч путевок на санкурлечение.
"Несмотря на то, что курортный сезон в санаториях Кавминвод начался позже обычного, уже сейчас можно говорить о том, что динамика бронирования свидетельствует о повышенном интересе к отдыху на Кавказских минеральных водах. По прогнозным данным, с сентября и до конца 2020 года загрузка санаториев превысит показатели соответствующего периода 2019 года", - отметили в региональном Минтуризма.
Рост загрузки ожидается за счет туристов, которые отдали предпочтение российским курортам и отказались от зарубежных поездок, а также за счёт отдыхающих, которые оплатили путевки после 28 марта и перенесли время отдыха на осенний и зимний сезоны 2020 года.
Мероприятия, по привлечению туристов осуществляются в рамках госпрограммы края "Туристско-рекреационный комплекс".