https://ria.ru/20200929/sotskontrakty-1577956233.html

Глава Минтруда предложил ориентиры для регионов по соцконтрактам

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил ориентиры для регионов по соцконтрактам, в частности, для преодоления... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:50

2020-09-29T16:50

2020-09-29T16:50

антон котяков

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Глава Минтруда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Котяков</a> на совещании у президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> предложил ориентиры для регионов по соцконтрактам, в частности, для преодоления трудной жизненной ситуации должно заключаться не более 30% из них.По словам министра, надо стимулировать регионы к приоритетному заключению соцконтрактов на открытие собственного дела, трудоустройство и развитие личного подсобного хозяйства. Именно эти направления показывают наибольший результат в устойчивом повышении доходов граждан, отметил он."Поэтому предлагаем установить для регионов следующие ориентиры, то есть не менее 20% социальных контрактов должны заключаться на поддержку трудоустройства, не менее 10% - на открытие собственного дела, не более 20% - на развитие личного подсобного хозяйства и только не более 30%... на преодоление трудной жизненной ситуации", - сказал Котяков на совещании президента с членами правительства.Глава Минтруда также рассказал, что с 2021 года планируется усовершенствовать механизм социального контракта. В частности, речь идет о распространении федеральной поддержки на проекты по развитию личного подсобного хозяйства. Это особенно важно для многодетных семей в сельской местности, добавил министр.

https://ria.ru/20200923/bednost-1577654986.html

https://ria.ru/20200601/1572280902.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон котяков, владимир путин, общество