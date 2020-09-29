https://ria.ru/20200929/sotrudnichestvo-1577946167.html

Исторический музей Белоруссии будет сотрудничать с Музеем Гагарина

Национальный исторический музей Республики Беларусь и Объединенный мемориальный музей Юрия Гагарина в Смоленской области подписали соглашение о сотрудничестве в РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:58

2020-09-29T14:58

2020-09-29T14:58

союзное государство

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

юрий гагарин (космонавт)

белоруссия

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<strong>МИНСК, 29 сен – РИА Новости, Карина Ивашко.</strong> Национальный исторический музей Республики <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a> и Объединенный мемориальный музей <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gagarin/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Гагарина</a> в <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> подписали соглашение о сотрудничестве в рамках VII Форума регионов России и Белоруссии, сообщил РИА Новости директор минского музея Павел Сапотько. "Нам предстоит совместный интереснейший проект, который будет реализован в уникальной экспозиции "Он открыл нам дорогу в космос". И в следующем году, к годовщине первого полета человека в космос, помимо этой выставки, мы проведем международную научно-практическую конференцию с Музеем Гагарина, со Смоленским музеем-заповедником, выпустим сборник докладов конференции и каталог выставки. Вот об этом мы и подписали соглашение. Нас поддержал <a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>, Фонд развития пилотируемой космонавтики "Космос – это мы", <a href="http://ria.ru/organization_Rossotrudnichestvo/" target="_blank" data-auto="true">Россотрудничество</a> и семья Юрия Алексеевича Гагарина, что нам тоже очень приятно", — сказал Сапотько.По его словам, проект коснется не только личности Гагарина."Мы обратимся к истории не только советского космоса, но и российского, а также белорусского. У нас есть свои герои: Климук, Ковалёнок и Новицкий, которые согласились представить свои личные вещи, предметы для экспозиции. Я думаю, это будет заметный проект в рамках межмузейного белорусско-российского сотрудничества, причем на тему, которая не так часто проявляется в культурной среде. А мы решили представить ее музейными средствами с внедрением современных информационных технологий", — поделился директор Национального исторического музея.Он добавил, что это не единственный пример взаимодействия с российскими коллегами, инициированного на площадке Форума регионов."В текущем году у нас несколько проектов с российскими коллегами. Один из них – это "Музыка героев, мелодии Победы", с Российским национальным музеем музыки. Мы совместно подготовили видеофильм в 3D, ряд мероприятий, основываясь на общем музыкальном наследии и теме 75-летия Великой Победы. Бывший музей Глинки обладает великолепными фондами, а на нашей базе работает филиал – Музей истории театральной и музыкальной культуры. И мы решили объединить усилия и представить тему войны, тему Победы через мемориальные комплексы наших выдающихся фронтовых композиторов, дирижеров, музыкантов. Кстати, мы гордимся тем, что парадом на Красной площади в 1945 году дирижировал белорус – Борис Пенчук, народный артист БССР, который принадлежит к контексту двух культур – Белоруссии и России. И такие имена, конечно, нас связывают и объединяют", — пояснил Сапотько. По его словам, Национальный исторический музей взаимодействует практически со всеми ведущими музеями России."Это и Эрмитаж, и Российский этнографический музей, и Государственный исторический… Буквально через месяц мы открываем большую выставку с нашими коллегами – Музеем-заповедником "Сталинградская битва" и готовим два крупных проекта с Российским этнографическим музеем, который обладает внушительной коллекцией белорусского искусства. Мы даже завидуем, но, благодаря нашим живым контактам открываем эти богатства белорусам. Сейчас мы готовим выставку "Три века традиций белорусского искусства" — как раз на основе коллекции РЭМ. И еще один проект ведем с Всероссийским музеем народного и декоративно-прикладного искусства, который проходит при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ. В общем, стараемся максимально развивать в рамках межмузейного диалога не только экспозиционно-выставочное направление, но и научно-исследовательское, издательское", — рассказал директор музея.Он подчеркнул, насколько важна в этой работе поддержка Союзного государства, фондов и организаций двух стран, работающих сообща."Конечно, каждая выставка идет по своему сценарию, но у нас есть опыт работы с Постоянным Комитетом, с министерствами культуры РФ и РБ, с Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ. Даже если поддержка не финансовая, а дипломатическая, информационная, она все равно очень важна, ведь речь идет о музейном деле, где совместные проекты всегда требуют решения целого комплекса вопросов. И, к счастью, один на один мы с этими проблемами не остаемся", — заключил Сапотько.

https://ria.ru/20200928/obrazovanie-1577908826.html

https://ria.ru/20200928/forum-1577894878.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), юрий гагарин (космонавт), белоруссия