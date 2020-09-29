https://ria.ru/20200929/sobyanin-1577923601.html

Собянин рассказал о работе детских садов в октябре

Детские сады в Москве в октябре продолжат работать по обычному графику, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T09:13

2020-09-29T09:13

2020-09-29T09:15

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Детские сады в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в октябре продолжат работать по обычному графику, сообщается на сайте мэра Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a>."Детские сады (дошкольные группы) продолжают работать по обычному графику", - говорится в сообщении.Добавляется, что Собянин установил для школьников каникулы с 5 по 18 октября включительно из-за осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Юрий Ф Давно пора! Есть дистанционка, а где не хватает технических средств - пишите заявки своим властям. Если не помогут - тогда в Администрацию Президента, там быстро разберутся, почему у местных властей дворцы и яхты, а детям не на чем учиться... 27

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество