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Собянин рассказал о работе детских садов в октябре
Детские сады в Москве в октябре продолжат работать по обычному графику, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T09:13
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сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Детские сады в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в октябре продолжат работать по обычному графику, сообщается на сайте мэра Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a>."Детские сады (дошкольные группы) продолжают работать по обычному графику", - говорится в сообщении.Добавляется, что Собянин установил для школьников каникулы с 5 по 18 октября включительно из-за осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Давно пора! Есть дистанционка, а где не хватает технических средств - пишите заявки своим властям. Если не помогут - тогда в Администрацию Президента, там быстро разберутся, почему у местных властей дворцы и яхты, а детям не на чем учиться...
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РИА Новости
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сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о работе детских садов в октябре

09:13 29.09.2020 (обновлено: 09:15 29.09.2020)
8347
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Детские сады в Москве в октябре продолжат работать по обычному графику, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
"Детские сады (дошкольные группы) продолжают работать по обычному графику", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Собянин установил для школьников каникулы с 5 по 18 октября включительно из-за осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Давно пора! Есть дистанционка, а где не хватает технических средств - пишите заявки своим властям. Если не помогут - тогда в Администрацию Президента, там быстро разберутся, почему у местных властей дворцы и яхты, а детям не на чем учиться...
29 сентября, 09:55
Юрий ФЮрий Ф
5630211
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