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https://ria.ru/20200929/shumodav-google-1577936499.html
Конкурента Zoom от Google научили подавлять шум во время видеовстречи
Компания Google представила обновленную версию своего сервиса для видеозвонков Meet. Теперь приложение способно подавлять окружающий шум при помощи облачных... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:28
2020-09-29T12:28
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> представила обновленную версию своего сервиса для видеозвонков Meet. Теперь приложение способно подавлять окружающий шум при помощи облачных технологий, <u><a href="https://support.google.com/meet/answer/9919960?p=filter_noise&amp;visit_id=637369626396065156-2829536060&amp;rd=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> разработчик. Шумоподавление AI Google работает как на мобильных платформах <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> и <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a>, так и настольных компьютерах. Для алгоритма не важно, используются ли специальные наушники или нет. Он сам обрабатывает звук, устраняя посторонние шумы, которые мешают слышать речь собеседника.По умолчанию шумодав в Google Meet выключен и активировать его нужно вручную перед звонком. Сделано это разработчики специально, чтобы, не мешать, например, музыкантам, играющим на инструментах в прямом эфире.Активное шумоподавления для разговоров получило широкое распространение в 2020 году, когда миллионам людей по всему миру пришлось осваивать удаленную работу. Производители софта и "железа" предлагают свои решения. Так, NVIDIA представила инструмент RTX Voice, который способен отфильтровывать посторонний шум с помощью видеокарты.
https://ria.ru/20200922/snapdragon-750g-1577616577.html
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google, google android, apple ios, технологии

Конкурента Zoom от Google научили подавлять шум во время видеовстречи

12:28 29.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Компания Google представила обновленную версию своего сервиса для видеозвонков Meet. Теперь приложение способно подавлять окружающий шум при помощи облачных технологий, сообщает разработчик.
Шумоподавление AI Google работает как на мобильных платформах Android и iOS, так и настольных компьютерах. Для алгоритма не важно, используются ли специальные наушники или нет. Он сам обрабатывает звук, устраняя посторонние шумы, которые мешают слышать речь собеседника.
По умолчанию шумодав в Google Meet выключен и активировать его нужно вручную перед звонком. Сделано это разработчики специально, чтобы, не мешать, например, музыкантам, играющим на инструментах в прямом эфире.
Активное шумоподавления для разговоров получило широкое распространение в 2020 году, когда миллионам людей по всему миру пришлось осваивать удаленную работу. Производители софта и "железа" предлагают свои решения. Так, NVIDIA представила инструмент RTX Voice, который способен отфильтровывать посторонний шум с помощью видеокарты.
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