https://ria.ru/20200929/shumodav-google-1577936499.html

Конкурента Zoom от Google научили подавлять шум во время видеовстречи

Компания Google представила обновленную версию своего сервиса для видеозвонков Meet. Теперь приложение способно подавлять окружающий шум при помощи облачных... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:28

2020-09-29T12:28

2020-09-29T12:28

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> представила обновленную версию своего сервиса для видеозвонков Meet. Теперь приложение способно подавлять окружающий шум при помощи облачных технологий, <u><a href="https://support.google.com/meet/answer/9919960?p=filter_noise&visit_id=637369626396065156-2829536060&rd=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> разработчик. Шумоподавление AI Google работает как на мобильных платформах <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> и <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a>, так и настольных компьютерах. Для алгоритма не важно, используются ли специальные наушники или нет. Он сам обрабатывает звук, устраняя посторонние шумы, которые мешают слышать речь собеседника.По умолчанию шумодав в Google Meet выключен и активировать его нужно вручную перед звонком. Сделано это разработчики специально, чтобы, не мешать, например, музыкантам, играющим на инструментах в прямом эфире.Активное шумоподавления для разговоров получило широкое распространение в 2020 году, когда миллионам людей по всему миру пришлось осваивать удаленную работу. Производители софта и "железа" предлагают свои решения. Так, NVIDIA представила инструмент RTX Voice, который способен отфильтровывать посторонний шум с помощью видеокарты.

https://ria.ru/20200922/snapdragon-750g-1577616577.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, google android, apple ios, технологии