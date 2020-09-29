Стало известно, когда выйдет в прокат фильм "Серебряные коньки"
© Фото предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Серебряные коньки"
© Фото предоставлено Централ Партнершип
МОСКВА, 29 сен -РИА Новости. Фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки" выйдет в прокат 10 декабря, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".
© "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Серебряные коньки"
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Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
© "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Серебряные коньки"
2 из 4
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
© "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Серебряные коньки"
3 из 4
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
© Фото предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Серебряные коньки"
4 из 4
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© Фото предоставлено Централ Партнершип
1 из 4
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
2 из 4
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
3 из 4
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
4 из 4
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© Фото предоставлено Централ Партнершип
Премьера фильма состоится на открытии Московского международного кинофестиваля 1 октября.
Действие фильма происходит в канун 1900 года, в предновогоднем Петербурге, где жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах. 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами.
Главные роли в фильме играют дебютанты – петербургские актеры Федор Федотов и Соня Присс. В фильме также снялись Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Александра Ревенко, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков, а также звезды европейского кино Дэни Лаван и Кэти Бэлтон.
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