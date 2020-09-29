https://ria.ru/20200929/serebryanye-konki-1577943088.html

Стало известно, когда выйдет в прокат фильм "Серебряные коньки"

Фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки" выйдет в прокат 10 декабря, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип". РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:51

2020-09-29T13:51

2020-09-29T13:51

культура

юрий колокольников

кино и сериалы

новости культуры

централ партнершип

алексей гуськов

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<strong>МОСКВА, 29 сен -РИА Новости.</strong> Фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки" выйдет в прокат 10 декабря, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".Премьера фильма состоится на открытии Московского международного кинофестиваля 1 октября.Действие фильма происходит в канун 1900 года, в предновогоднем Петербурге, где жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах. 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами.Главные роли в фильме играют дебютанты – петербургские актеры Федор Федотов и Соня Присс. В фильме также снялись Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Александра Ревенко, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков, а также звезды европейского кино Дэни Лаван и Кэти Бэлтон.

https://ria.ru/20200924/kino-1577655089.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий колокольников, кино и сериалы, новости культуры, централ партнершип, алексей гуськов