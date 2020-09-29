Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200929/serebryanye-konki-1577943088.html
Стало известно, когда выйдет в прокат фильм "Серебряные коньки"
Фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки" выйдет в прокат 10 декабря, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип". РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:51
2020-09-29T13:51
культура
юрий колокольников
кино и сериалы
новости культуры
централ партнершип
алексей гуськов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576448601_0:162:3066:1887_1400x0_80_0_0_bd99af982f08383567b7a8f7206decb2.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен -РИА Новости.</strong> Фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки" выйдет в прокат 10 декабря, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".Премьера фильма состоится на открытии Московского международного кинофестиваля 1 октября.Действие фильма происходит в канун 1900 года, в предновогоднем Петербурге, где жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах. 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами.Главные роли в фильме играют дебютанты – петербургские актеры Федор Федотов и Соня Присс. В фильме также снялись Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Александра Ревенко, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков, а также звезды европейского кино Дэни Лаван и Кэти Бэлтон.
https://ria.ru/20200924/kino-1577655089.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576448601_168:0:2899:2048_1400x0_80_0_0_65e02a100f5cbc3851d6d17afbcf0b50.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий колокольников, кино и сериалы, новости культуры, централ партнершип, алексей гуськов

Стало известно, когда выйдет в прокат фильм "Серебряные коньки"

13:51 29.09.2020
 
© Фото предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото предоставлено Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен -РИА Новости. Фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки" выйдет в прокат 10 декабря, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".
© "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
1 из 4
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
© "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
2 из 4
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
© "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
3 из 4
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
© Фото предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
4 из 4
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© Фото предоставлено Централ Партнершип
1 из 4
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
2 из 4
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
3 из 4
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
4 из 4
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© Фото предоставлено Централ Партнершип
Премьера фильма состоится на открытии Московского международного кинофестиваля 1 октября.
Действие фильма происходит в канун 1900 года, в предновогоднем Петербурге, где жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах. 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами.
Главные роли в фильме играют дебютанты – петербургские актеры Федор Федотов и Соня Присс. В фильме также снялись Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Александра Ревенко, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков, а также звезды европейского кино Дэни Лаван и Кэти Бэлтон.
Кадр из фильма Стрельцов - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 08:00Культура
Сказки про футбол и Русалочку, комедия с Орейро. Кино недели
 
Обсудить0
КультураЮрий КолокольниковКино и сериалыНовости культурыЦентрал ПартнершипАлексей Гуськов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, как следят за пользователями Instagram
01:51Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом
01:50В США вынесли приговор россиянину Евгению Никулину
01:28Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
01:12Нарколог оценил состояние дочери Конкина перед ее гибелью
00:41Мужу Тихановской продлили арест на два месяца
00:29Разведка США заявила, что РФ приписывала Клинтон скандалы против Трампа
00:21Суд в США отказал россиянину Никулину в новом процессе
00:17Вильфанд рассказал, когда закончится бабье лето
00:13Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций
00:10Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии
00:06Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии
00:01Премьер Ирака заявил о намерении ряда стран закрыть посольства в Багдаде
23:39В работе Instagram произошел сбой
23:05В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
23:04Число жертв коронавируса в мире превысило миллион
22:57В Грузии подрались сторонники правящей партии и оппозиции
22:48В Минске на несанкционированной акции задержали более десяти человек
22:39В Армении заявили об уничтожении азербайджанской бронетехники в Карабахе
22:35Ереван назвал "неумелым" опровержение Баку по сбитому Су-25
Лента новостейМолния