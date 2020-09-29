https://ria.ru/20200929/sanktsii-1577960027.html

Посольство Британии раскрыло подробности санкций против Лукашенко

Санкции Лондона в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и главы администрации президента Игоря Сергеенко включают... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:37

2020-09-29T17:37

2020-09-29T17:37

протесты в белоруссии

александр лукашенко

великобритания

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Санкции Лондона в отношении президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, его сына Виктора Лукашенко и главы администрации президента Игоря Сергеенко включают запрет на въезд в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>, а также заморозку их активов, говорится в сообщении посольства Британии в РФ.В размещённом в <a href="http://t.me/s/BritishEmbSpokesperson" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> сообщении указывается, что "Великобритания ввела санкции против Александра Лукашенко, Виктора Лукашенко и Игоря Сергеенко, а также других лиц, причастных к серьезному нарушения прав человека в Беларуси"."Им будет запрещен въезд в Соединенное Королевство, их активы будут заморожены", - говорится в сообщении.В нем также утверждается, что "режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Беларуси в свете сфальсифицированных выборов "."Несмотря на неоднократные призывы мирового сообщества, Александр Лукашенко отказался вступать в диалог с оппозицией, лишь усилив жестокие репрессии",- отмечают в посольстве.Там также указывается, что "санкции введены в рамках независимого режима санкций (Global Human Rights sanctions regime), который вступил в силу в июле этого года". "Независимый режим санкций позволяет Великобритании запрещать тем, кто серьезно нарушает права человека, совершать поездки в Великобританию, проводить денежные средства через британские банки или извлекать какую-либо прибыль от экономики Соединенного Королевства "- заключается в сообщении посольства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.

https://ria.ru/20200929/katoliki-1577957532.html

https://ria.ru/20200929/matvienko-1577945797.html

Андрей Назаренко Раскройте британскому посольству секрет, где он видел их санкции. До британских учёных может сразу не дойти... 37

Alexandr Lazerko А заморозка активов -, это вообще круто!!!!😀😀😀😀😀 36

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великобритания

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, великобритания, белоруссия, в мире