https://ria.ru/20200929/saakashvili-1577964865.html

В Госдуме призвали "держать Саакашвили подальше от темы Карабаха"

После действий в Южной Осетии в 2008 году у Михаила Саакашвили нет никакого права принимать позу арбитра, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:43

2020-09-29T18:43

2020-09-29T18:43

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

елена панина

михаил саакашвили

азербайджан

армения

грузия

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> После действий в Южной Осетии в 2008 году у <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Саакашвили</a> нет никакого права принимать позу арбитра, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a>, комментируя его высказывания по Карабаху.Ранее Саакашвили заявил, что Нагорный Карабах является "суверенной территорией Азербайджана".Панина напомнила, что Саакашвили в 2008 году "уже успел развязать кровавый конфликт между Грузией и Южной Осетией, в ходе которого отдавал приказы убивать мирных жителей Цхинвала и российских миротворцев"."Сейчас он снова пытается натравливать один народ на другой, провоцируя стороны конфликта. После всего, что сотворил Саакашвили в Южной Осетии, у него нет никакого морального права принимать позу арбитра и указывать, кто прав, а кто виноват", - отметила Панина.Депутат подчеркнула, что для нормализации обстановки в Нагорном Карабахе обеим сторонам конфликта нужно "прислушаться к голосу разума, а таких одиозных субъектов, как Саакашвили, держать как можно дальше от этой темы".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.<a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузия</a> в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южную Осетию</a>, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазии</a>. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако <a href="http://ria.ru/location_Tbilisi/" target="_blank" data-auto="true">Тбилиси</a> отказывается признавать независимость республик.

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/burdzhanadze--1577641048.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/saakashvili-1576884787.html

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577950461.html

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азербайджан

армения

грузия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена панина, михаил саакашвили, азербайджан, армения, грузия, в мире