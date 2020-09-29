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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/saakashvili-1577964865.html
В Госдуме призвали "держать Саакашвили подальше от темы Карабаха"
После действий в Южной Осетии в 2008 году у Михаила Саакашвили нет никакого права принимать позу арбитра, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T18:43
2020-09-29T18:43
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
елена панина
михаил саакашвили
азербайджан
армения
грузия
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> После действий в Южной Осетии в 2008 году у <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Саакашвили</a> нет никакого права принимать позу арбитра, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a>, комментируя его высказывания по Карабаху.Ранее Саакашвили заявил, что Нагорный Карабах является "суверенной территорией Азербайджана".Панина напомнила, что Саакашвили в 2008 году "уже успел развязать кровавый конфликт между Грузией и Южной Осетией, в ходе которого отдавал приказы убивать мирных жителей Цхинвала и российских миротворцев"."Сейчас он снова пытается натравливать один народ на другой, провоцируя стороны конфликта. После всего, что сотворил Саакашвили в Южной Осетии, у него нет никакого морального права принимать позу арбитра и указывать, кто прав, а кто виноват", - отметила Панина.Депутат подчеркнула, что для нормализации обстановки в Нагорном Карабахе обеим сторонам конфликта нужно "прислушаться к голосу разума, а таких одиозных субъектов, как Саакашвили, держать как можно дальше от этой темы".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.<a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузия</a> в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южную Осетию</a>, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазии</a>. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако <a href="http://ria.ru/location_Tbilisi/" target="_blank" data-auto="true">Тбилиси</a> отказывается признавать независимость республик.
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/burdzhanadze--1577641048.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/saakashvili-1576884787.html
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577950461.html
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азербайджан
армения
грузия
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елена панина, михаил саакашвили, азербайджан, армения, грузия, в мире

В Госдуме призвали "держать Саакашвили подальше от темы Карабаха"

18:43 29.09.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. После действий в Южной Осетии в 2008 году у Михаила Саакашвили нет никакого права принимать позу арбитра, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя его высказывания по Карабаху.
Ранее Саакашвили заявил, что Нагорный Карабах является "суверенной территорией Азербайджана".
Панина напомнила, что Саакашвили в 2008 году "уже успел развязать кровавый конфликт между Грузией и Южной Осетией, в ходе которого отдавал приказы убивать мирных жителей Цхинвала и российских миротворцев".
"Сейчас он снова пытается натравливать один народ на другой, провоцируя стороны конфликта. После всего, что сотворил Саакашвили в Южной Осетии, у него нет никакого морального права принимать позу арбитра и указывать, кто прав, а кто виноват", - отметила Панина.
Нино Бурджанадзе - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Депутат подчеркнула, что для нормализации обстановки в Нагорном Карабахе обеим сторонам конфликта нужно "прислушаться к голосу разума, а таких одиозных субъектов, как Саакашвили, держать как можно дальше от этой темы".
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Грузинский аналитик: Саакашвили – "идеальное пугало"Грузинская оппозиция решила выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьера. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал аналитик Петре Мамрадзе.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЕлена ПанинаМихаил СаакашвилиАзербайджанАрменияГрузияВ мире
 
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