https://ria.ru/20200929/rudenya-1577951291.html

Руденя: соцучреждения и дома Верхневолжья должны получить тепло вовремя

Сейчас параметры готовности к началу отопительного сезона в Тверской области существенно улучшены, заявил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:54

2020-09-29T15:54

2020-09-29T15:54

тверская область

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573224624_0:78:2000:1203_1400x0_80_0_0_a3573040ff6b6cd19ecc9d30f13c8851.jpg

<strong>ТВЕРЬ, 29 сен - РИА Новости</strong>. Сейчас параметры готовности к началу отопительного сезона в Тверской области существенно улучшены, заявил губернатор области <a href="https://ria.ru/person_Igor_Rudenja" target="_blank">Игорь Руденя</a>. Во вторник готовность жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы региона к отопительному периоду рассматривалась на заседании областного правительства. По сообщению пресс-службы областного правительства, если в осенне-зимний период 2017 года были зафиксированы три аварии, то в сезоны 2018-2020 годов аварии отсутствовали На сегодняшний день в регионе завершается подготовка к отопительному периоду жилищно-коммунального хозяйства, организаций социальной сферы, многоквартирных жилых домов. Сформирован нормативный запас топлива.В 23 муниципалитетах уже началась централизованная подача тепла, еще в 15-ти запуск планируется до 1 октября, в четырех муниципальных образованиях – до 9 октября.Руденя отметил необходимость уже сейчас начать планирование ремонта и модернизации сетевого хозяйства в 2021 году."Нужно помнить хорошую русскую пословицу – готовь сани летом. В каждом муниципалитете следует определить объем работ и заблаговременно начать строительство и капитальный ремонт котельных и систем отопления", – сказал губернатор.В этом году на строительство и ремонт муниципальных котельных и тепловых сетей из областного бюджета выделены порядка 575 миллионов рублей. В план ремонта вошли 27 объектов в 17 муниципалитетах. В ряде муниципалитетов работы еще продолжаются.Глава региона поручил принять все необходимые меры для обеспечения готовности объектов теплоэнергетики до 1 октября, своевременной подачи тепла в жилые дома и учреждения социальной сферы.

https://ria.ru/20200924/blagoustroystvo-1577706104.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя