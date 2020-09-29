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Тверская область
https://ria.ru/20200929/rudenya-1577951291.html
Руденя: соцучреждения и дома Верхневолжья должны получить тепло вовремя
Сейчас параметры готовности к началу отопительного сезона в Тверской области существенно улучшены, заявил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:54
2020-09-29T15:54
тверская область
игорь руденя
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<strong>ТВЕРЬ, 29 сен - РИА Новости</strong>. Сейчас параметры готовности к началу отопительного сезона в Тверской области существенно улучшены, заявил губернатор области <a href="https://ria.ru/person_Igor_Rudenja" target="_blank">Игорь Руденя</a>. Во вторник готовность жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы региона к отопительному периоду рассматривалась на заседании областного правительства. По сообщению пресс-службы областного правительства, если в осенне-зимний период 2017 года были зафиксированы три аварии, то в сезоны 2018-2020 годов аварии отсутствовали На сегодняшний день в регионе завершается подготовка к отопительному периоду жилищно-коммунального хозяйства, организаций социальной сферы, многоквартирных жилых домов. Сформирован нормативный запас топлива.В 23 муниципалитетах уже началась централизованная подача тепла, еще в 15-ти запуск планируется до 1 октября, в четырех муниципальных образованиях – до 9 октября.Руденя отметил необходимость уже сейчас начать планирование ремонта и модернизации сетевого хозяйства в 2021 году."Нужно помнить хорошую русскую пословицу – готовь сани летом. В каждом муниципалитете следует определить объем работ и заблаговременно начать строительство и капитальный ремонт котельных и систем отопления", – сказал губернатор.В этом году на строительство и ремонт муниципальных котельных и тепловых сетей из областного бюджета выделены порядка 575 миллионов рублей. В план ремонта вошли 27 объектов в 17 муниципалитетах. В ряде муниципалитетов работы еще продолжаются.Глава региона поручил принять все необходимые меры для обеспечения готовности объектов теплоэнергетики до 1 октября, своевременной подачи тепла в жилые дома и учреждения социальной сферы.
https://ria.ru/20200924/blagoustroystvo-1577706104.html
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игорь руденя

Руденя: соцучреждения и дома Верхневолжья должны получить тепло вовремя

15:54 29.09.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 29 сен - РИА Новости. Сейчас параметры готовности к началу отопительного сезона в Тверской области существенно улучшены, заявил губернатор области Игорь Руденя.
Во вторник готовность жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы региона к отопительному периоду рассматривалась на заседании областного правительства.
"Благодаря системной работе за два прошедших года мы снизили количество технологических нарушений. Сейчас параметры готовности значительно улучшены, достигнута максимальная прозрачность процесса, более активно ведется работа по приемке объектов. Для сохранения этой тенденции необходимо и в будущем обеспечивать своевременное проведение работ и качество подготовки к отопительному периоду", – сказал глава региона.
По сообщению пресс-службы областного правительства, если в осенне-зимний период 2017 года были зафиксированы три аварии, то в сезоны 2018-2020 годов аварии отсутствовали
На сегодняшний день в регионе завершается подготовка к отопительному периоду жилищно-коммунального хозяйства, организаций социальной сферы, многоквартирных жилых домов. Сформирован нормативный запас топлива.
В 23 муниципалитетах уже началась централизованная подача тепла, еще в 15-ти запуск планируется до 1 октября, в четырех муниципальных образованиях – до 9 октября.
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Руденя отметил необходимость уже сейчас начать планирование ремонта и модернизации сетевого хозяйства в 2021 году.
"Нужно помнить хорошую русскую пословицу – готовь сани летом. В каждом муниципалитете следует определить объем работ и заблаговременно начать строительство и капитальный ремонт котельных и систем отопления", – сказал губернатор.
В этом году на строительство и ремонт муниципальных котельных и тепловых сетей из областного бюджета выделены порядка 575 миллионов рублей. В план ремонта вошли 27 объектов в 17 муниципалитетах. В ряде муниципалитетов работы еще продолжаются.
Глава региона поручил принять все необходимые меры для обеспечения готовности объектов теплоэнергетики до 1 октября, своевременной подачи тепла в жилые дома и учреждения социальной сферы.
 
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Тверская областьИгорь Руденя
 
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