https://ria.ru/20200929/regiony-1577962395.html

Эксперт: частные инвестиции в образование повысят качество жизни регионов

Группа компаний "Просвещение" за три года активного участия в проектах государственно-частного партнерства запустила ряд крупных инициатив по строительству... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:09

2020-09-29T18:09

2020-09-29T18:09

просвещение

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577962051_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_4b48816f3b6481a852a017a1788533da.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Группа компаний "<a href="http://ria.ru/organization_Prosveshhenie/" target="_blank" data-auto="true">Просвещение</a>" за три года активного участия в проектах государственно-частного партнерства запустила ряд крупных инициатив по строительству образовательных центров, которые способствуют повышению качества жизни в регионах, сообщил на проходящей в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> "Российской неделе ГЧП" президент "Просвещения" Михаил Кожевников.По его словам, 1 июня текущего года стартовало строительство крупнейшего образовательного комплекса в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a>. Несколько недель назад совместно со Сбером была разработана и подана частная концессионная инициатива на строительство трех образовательных объектов в одной из республик РФ, запуск проекта намечен на 2023 год.Вопрос об аналогичном сотрудничестве обсуждается еще с пятью регионами."Просвещение" заинтересовано не просто в строительстве школ, а в создании новых образовательных пространств. Мы часто слышим о том, что школы не всегда могут давать широкие возможности для развития, и хотим, чтобы образовательные пространства нового типа притягивали внимание, способствовали повышению качества жизни в регионах", – привели в пресс-службе "Просвещения" слова Кожевникова.Он добавил, что в нацпроекте "Образование" предусмотрены субсидии на ликвидацию второй смены и строительство школ, однако этих средств не хватает на покрытие дефицита мест. Поэтому "Просвещение" поддерживает инициативу министерства просвещения, а также крупнейших финансовых организаций и институтов развития по разработке механизмов использования федеральных средств для софинансирования расходов субъектов РФ по концессионным соглашениям с целью вовлечения в подобные проекты максимального количества регионов, сказал Кожевников.Инфраструктурный конгресс "Российская неделя ГЧП" проходит в Москве с 28 сентября по 1 октября. Неделя ГЧП — крупнейшее мероприятие, посвященное привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры. Более 70 субъектов <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> ежегодно формируют делегации для участия в конгрессе. Участие в Неделе принимают представители органов власти, руководители банков и инвестиционных фондов, крупнейшие инфраструктурные и строительные компании, ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере ГЧП.В этом году программа форума посвящена преодолению кризисных явлений на рынке инфраструктуры. Участники обсуждают, какая роль уделена развитию инфраструктуры в общенациональном плане восстановления экономики, какие сферы больше всего пострадали от пандемии, почему важно не останавливать работу над проектами и как в этом может помочь государство, каким будет новый курс развития государственно-частного партнерства. В рамках конгресса будут подняты темы реализации национальных проектов и привлечения частных инвестиций в строительство транспортной инфраструктуры, модернизацию ЖКХ и городское благоустройство, создание современных объектов здравоохранения и образования, развитие цифровых технологий.

https://ria.ru/20180323/1517111187.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

просвещение , новости компаний - экономика