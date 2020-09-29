https://ria.ru/20200929/rebenok-1577923334.html
На Ямале пьяный водитель сбил коляску с ребенком
Пьяный житель Салехарда (ЯНАО) за рулем легковушки сбил коляску с ребенком, малыша госпитализировали, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T09:04
2020-09-29T09:04
2020-09-29T10:03
салехард
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 сен - РИА Новости.</strong> Пьяный житель <a href="http://ria.ru/location_Salekhard/" target="_blank" data-auto="true">Салехарда</a> (ЯНАО) за рулем легковушки сбил коляску с ребенком, малыша госпитализировали, сообщает региональное управление ГИБДД.Дорожный инцидент, согласно информации автоинспекции, произошел во второй половине дня в понедельник в районе жилого дома по улице Зои Космодемьянской."Водитель автомобиля "Лада", находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и допустил выезд на пешеходный тротуар, где совершил наезд на пешехода и малолетнего ребенка, находившегося в детской коляске", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что ребенок в результате наезда госпитализирован.По информации регионального управления МВД, нетрезвого водителя привлекли к административной ответственности по трем статьям КоАП РФ. Кроме того, в отношении него возбуждено административное производство по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, идет проверка.Окружное издание "<a href="https://ks-yanao.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Красный Север</a>" пояснило, что 23-летний водитель выпил полтора литра пива из-за размолвки с супругой и поехал сдавать машину в ремонт, но не справился с управлением и врезался в коляску с годовалым ребенком, которую вела женщина. Она, по информации газеты, присматривала за малышом, пока его родители были на работе.
https://ria.ru/20200115/1563431190.html
салехард
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
салехард, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 сен - РИА Новости.
Пьяный житель Салехарда
(ЯНАО) за рулем легковушки сбил коляску с ребенком, малыша госпитализировали, сообщает региональное управление ГИБДД.
Дорожный инцидент, согласно информации автоинспекции, произошел во второй половине дня в понедельник в районе жилого дома по улице Зои Космодемьянской.
"Водитель автомобиля "Лада", находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и допустил выезд на пешеходный тротуар, где совершил наезд на пешехода и малолетнего ребенка, находившегося в детской коляске", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ребенок в результате наезда госпитализирован.
По информации регионального управления МВД, нетрезвого водителя привлекли к административной ответственности по трем статьям КоАП РФ. Кроме того, в отношении него возбуждено административное производство по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, идет проверка.
Окружное издание "Красный Север
" пояснило, что 23-летний водитель выпил полтора литра пива из-за размолвки с супругой и поехал сдавать машину в ремонт, но не справился с управлением и врезался в коляску с годовалым ребенком, которую вела женщина. Она, по информации газеты, присматривала за малышом, пока его родители были на работе.