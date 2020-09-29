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В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина с новым премьером Японии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор между лидерами России и Японии Владимиром Путиным и Ёсихидэ Суги. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:25
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есихидэ суга
россия
дмитрий песков
владимир путин
япония
политика
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор между лидерами России и Японии <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиром Путиным</a> и <a href="https://ria.ru/person_sikhide-suga" target="_blank">Ёсихидэ Суги</a>.Это первый разговор лидеров.Ранее о разговоре сообщило информационное агентство Киодо. Отмечается, что премьер Японии сообщил, что в телефонном разговоре с Путиным заявил о намерении развивать отношения с РФ, а также достигнута договоренность в скором времени провести очную встречу.
https://ria.ru/20200929/protest-1577941569.html
россия
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есихидэ суга, россия, дмитрий песков, владимир путин, япония, политика

В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина с новым премьером Японии

14:25 29.09.2020 (обновлено: 21:05 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор между лидерами России и Японии Владимиром Путиным и Ёсихидэ Суги.
Это первый разговор лидеров.

"Сейчас идет разговор с премьер-министром Японии", - сказал он журналистам. Кроме того, по словам Пескова, у президента запланирован еще один международный телефонный разговор вечером.

Ранее о разговоре сообщило информационное агентство Киодо. Отмечается, что премьер Японии сообщил, что в телефонном разговоре с Путиным заявил о намерении развивать отношения с РФ, а также достигнута договоренность в скором времени провести очную встречу.
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Есихидэ СугаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинЯпонияПолитика
 
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