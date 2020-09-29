https://ria.ru/20200929/razgovor-1577945614.html

В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина с новым премьером Японии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор между лидерами России и Японии Владимиром Путиным и Ёсихидэ Суги. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:25

2020-09-29T14:25

2020-09-29T21:05

есихидэ суга

россия

дмитрий песков

владимир путин

япония

политика

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор между лидерами России и Японии <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиром Путиным</a> и <a href="https://ria.ru/person_sikhide-suga" target="_blank">Ёсихидэ Суги</a>.Это первый разговор лидеров.Ранее о разговоре сообщило информационное агентство Киодо. Отмечается, что премьер Японии сообщил, что в телефонном разговоре с Путиным заявил о намерении развивать отношения с РФ, а также достигнута договоренность в скором времени провести очную встречу.

https://ria.ru/20200929/protest-1577941569.html

россия

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, россия, дмитрий песков, владимир путин, япония, политика