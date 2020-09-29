https://ria.ru/20200929/rabota-1577950215.html

МСП Банк помог сохранить более 130 тысяч рабочих мест

МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) с начала действия программ Миэкономразвития по сохранению занятости и возобновлению деятельности субъектов МСП выделил... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:40

2020-09-29T15:40

2020-09-29T15:40

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a> (дочерний банк <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>) с начала действия программ Миэкономразвития по сохранению занятости и возобновлению деятельности субъектов МСП выделил малым и средним компаниям кредиты в размере свыше 12 миллиардов рублей, что позволило сохранить более 130 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба банка.Для запуска этих программ ВЭБ.РФ предоставил поручительства под льготные кредиты на сохранение занятости и на возобновление деятельности. Как ранее отмечал председатель ВЭБ.РФ <a href="http://ria.ru/person_Igor_SHuvalov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Шувалов</a>, у организаций развития есть необходимые инструменты, чтобы гибко реагировать на потребности реальной экономики и предоставить бизнесу плечо в непростой ситуации.Как отметили в банке, ряд его клиентов благодаря финансовой помощи сумели в период пандемии переформатировать бизнес. Так, один из ведущих производителей кожгалантереи в уральском регионе запустил производство медицинских халатов. Еще один клиент банка, производитель фудтраков, с 2020 года начал выпуск универсальных дезинфицирующих коридоров для обеззараживания одежды, обуви и кожных покровов человека. Ряд предприятий общественного питания смогли продолжить работу, запустив доставку или приготовление блюд навынос и сбор заказов через соцсети.

https://ria.ru/20200916/podderzhka-1577346501.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика